Anna-Lisa Herascu berättar om ovanliga rumpoperationen: "Jättenöjd"

Ex on the beach-legendaren Anna-Lisa Herascu, 22, väljer nu att berätta om det avancerade ingreppet hon nyligen genomgick. Anna-Lisa har nämligen gjort ett brazilian butt lift, och reste hela vägen till Turkiet för att kunna genomföra den.