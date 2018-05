Kärleken spirar i Sveriges kändisvärld.

Många gånger har vi fått se par finna varandra i olika program och dokusåpor.ochföll för varandra i förra årets upplaga av Paradise Hotel. Anna som vann Paradise Hotel valde sedan att bjuda sin käresta på en lyxig semester för vinstpengarna.

Samma år träffades Antonija Mandir och Jack Stengel-Dahl i Ex On The Beach. Båda paren bor idag tillsammans i Stockholm.

Anna Pankova och Kristian Täljeblad fann varandra i Paradise hotel 2017. Idag bor de tillsammans och driver en gemensam Youtubekanal. Bildkälla: Anna Pankova Instagram.

Antonija Mandir och Jack Stengel-Dahl träffades inne i Ex On The Beach. De blev snabbt kära i varandra och har idag en gemensam Youtubekanal och kilar fortfarande stadigt. Bildkälla: Antonija Mandir Instagram.

Men nu har två profiler från olika program funnit kärleken i varandra. Detta efter att ha sprungit på varandra ute i Stockholms-vimlet.

Det är inga mindre än Martin Knutsson från Are You The One och Rebecka Nilsson från förra årets Ex On The Beach som blivit kära. Paret sågs via gemensamma vänner och sprang på varandra ute. Detta visar de nu stolta upp på sina sociala medier.

"I mitten av januari så träffade jag den här tjejen en utekväll. Det blev den bästa utekvällen i mitt liv! Nu har vi varit tillsammans i nästan tre månader och under tiden mitt TV-program gått så har vi tvingats hålla vårt förhållande hemligt. Men nu är det tid för världen att veta", skriver Martin romantiskt på sin Instagram.

På grund av att Are You The One nyligen har sänts på TV så har paret inte kunnat avslöja sin relation. Bildkälla: Rebecka Nilsson Instagram.

Vi kan inte annat än gratta de nykära paret till kärleken!

