Det var för drygt en och en halv månad sedan som kändissonen Lancelot "Lance" Hedman, 17, och "Paradise Hotel"-profilen Paulina "Paow" Danielsson, 24, valde att gå skilda vägar. Paret hade varit tillsammans sedan oktober 2017 med undantag för ett par uppbrott.



Paulina, som under relationens gång var väldigt sparsam med bloggandet har under senaste veckorna valt att bli väldigt personlig och öppen med sina läsare, och tagit med dem i sitt sorgarbete efter sitt jobbiga break up. Hon har berättat att uppbrottet från Lance tagit hårt på henne och att hon mest suttit hemma i sängen och varit ledsen.

"Ärligt nu så är mitt liv destruktivt. Men jag är inne på dag 6 av ett hearbreak. Jag har redan gjort allt man ska göra för att komma över någon. Har varit arg, fått ett utbrott, vart full, känt mig fri, vart ledsen, raggat, känt att ”nu fan går jag vidare”. osv. Jag har känt ALLA olika känslor men det slutar alltid med att jag ligger och läser gamla meddelanden och tänker ”hur fan kunde det bli såhär?”. Jag VET att det går över. Det är jobbigt nu bara", skrev hon för ett par dagar sedan.



Paow uppdaterar sina följare om hur hon mått efter sitt uppbrott.

Men hon har även försökt att hitta på saker i form av middagar ute hänga med vänner samt gå ut och festa. Hon berättar då att hon även tagit steget och testat att gå hem med en ny kille.

"Det är ju inte han"

Bloggerskan berättar att hon försöker att träffa nya killar men att det är svårt då hon konstant påminns om Lancelot. När hon gick hem med den nya killen kändes det därför inte som väntat.

– Jag har varit med en kille sen uppbrottet från Lance, och jag kände liksom när vi låg där, 'du är mysig, du ser bra ut och så vidare, men du är ju inte han", kände jag. Och när jag kände så insåg jag ju att jag helt enkelt får vänta, eller lobotomera mig.

Paulina och Lance på Thailandssemestern de åkte iväg på tidigare i år.

Hur går det då för Lance? Jo men han satsar på sin väldigt säregna konst, thaiboxningen, har fått modellkontrakt på MIKA:s Stockholm och ser ut att må förhållandevis bra. Dock riskerar han nu att missa kampsports SM då han hastigt och olustigt drabbats av körtelfeber.

Han har i samma veva också hävdat att han ska vara med i Paradise Hotel 2018, detta för att ge en känga till Paow.

Paow har varit med i Paradise Hotel både 2013 och 2014, varan det senaste året hon vann hela balunsen tillsammans med Eric Hagberg.

– Jag är ny Paradise Hotel-deltagare 2018 haha. Kan verkligen se mig på en gratisresa till Mexiko, hänga där och hävla i mig gratis alkohol, säger han i början av klippet.

