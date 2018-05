Du känner nog igen Alexander Rybak från hans framträdande i Eurovision 2009 med låten "Fairytale". På scenen med en viol och glatt humör. Han representerade Norge och vann alltihop.

I år är han tillbaka med låten "That's How You Write a Song" och tävlar alltså för Norge för andra gången. Men vad vet du egentligen om den 31-åriga popstjärnan?

Föddes i Vitryssland

Alexander är född i Ryssland och kom med familj till Norge när han var fem år gammal. Nu är han en aktiv musiker inte bara i Norge utan också i Östeuropa.

Träffade sin flickvän på Tinder

2016 träffade Alexander sin 23-åriga flickvän Julie Gaarud Holm. Paret träffades på Tinder och verkar vara riktigt lyckliga tillsammans.

– Hon gör mig glad och jag är väldigt förälskad, har han tidigare sagt i ”God kveld Norge” skriver Aftonbladet.

Alexander Rybak tillsammans med flickvännen Julie. Bildkälla: Instagram

Vunnit Grammys

Nej inte DEN Grammyn. Men både en rysk Grammy för "Årets Nykomling" 2010 och en norsk Grammy för "Årets Spellemann" 2010, skriver Eurovision tv.

Både föräldrarna är musiker



Det här musikaliska talangen har inte mindre än två föräldrar som är musiker. Han mamma Natalja Valentinovna Rybak är en känd pianist och hans pappa är Igor Aleksandrovitj Rybak en känd violinist i både Norge och Vitryssland.

Alexander tillsammans med sina föräldrar. Bildkälla: Instagram

Släppt två böcker

Rybak har släppt två sångböcker. Alexander Rybaks Songbook 2010 och Alexander Rybaks Songbook for Young Violinists 2011. En riktig mångsysslare alltså! Förutom musiken och två böcker har han också varit med i flera teaterföreställningar, bland annat huvudrollen i den norska versionen av "Spelman på Taket".

