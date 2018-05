Nu börjar det bli dags. Den 12 maj går finalen i 2018 års upplaga av Eurovision Song Contest av stapeln. Tävlingen arrangeras i Lissabon i Portugal eftersom Salvador Sobral tog hem segern förra året med balladen "Amar pelos dois". Här kan du läsa mer om förra årets vinnare.

Men vem vinner det här året?har samlat information från oddslistorna, kollat på fansens tippningar, lyssnat på bidragen 5 000 gånger och samlat all smaskig info om de hetaste kandidaterna till segern.

Oddsen är hämtade från Eurovision World som samlat information från 17 spelsajter och fansens spekulationer är hämtade från ESCStats där tusentals fans röstat på sina favoriter.



De två semifinalerna hålls den 8 och 10 maj där Benjamin Ingrosso tävlar i den andra semifinalen.

Det svenska hoppet: Benjamin Ingrosso

Benjamin är redo för ESC. Bild: TT

Sverige har en tendens att ligga på en favoritplats innan tävlingen – både enligt oddsen och fansen. I år är inget undantag då Benjamin Ingrossos "Dance you off" ses som en värdig kandidat. Mycket tack vare den grymma showen!

Benjamin tävlar också i en "svagare" semifinal (läs mer om den här) – så vi tror ändå på en hyfsat smärtfri resa till finalen.

Placering enligt oddsen: 8:e plats i finalen (2:a i den andra semifinalen)

Placering enligt fansen: 14:e i finalen (3:a i den andra semifinalen)

Nyheter24:s tippning: Topp fem i finalen



Det norska hoppet: Alexander Rybak

Kan Rybak spela sig till ytterligare en seger? Bild: TT

Det har varit väldigt delade meningar om årets norska bidrag "That's how you write a song". Bidraget framförs av Alexander Rybak som mycket riktigt vann Eurovision 2009 med "Fairytale". Många beskriver hans låt i år som "barnslig" – men det kan absolut gå hem hos den yngre publiken. Här kan du se ett klipp på när Rybak och Ingrosso möts.

Kanske är det just därför som Rybak ses som en klar vinnarkandidat med extremt låga odds. Rybak och Ingrosso möts i samma semifinal och båda lär gå vidare till finalen.

Placering enligt oddsen: 2:a plats i finalen (1:a plats i den andra semifinalen)

Placering enligt fansen: 20:e plats i finalen (5:a i den andra semifinalen)

Nyheter24:s tippning: Runt plats 20 i finalen

Den stora favoriten: Netta Barzilai

Netta representerar Israel. Bild: TT

Netta är en artist som representerar Israel i årets Eurovision – och som hon gör det! Hon är unik i sin scennärvaro och det är omöjligt att missa hennes talang! Att låten "Toy" dessutom är riktigt catchy gör henne till en självklar favorit.

Sen så har Israel haft en del otur med att ta sig till final – och kanske kan det politiska klimatet ställa till det för Netta? Det tror dock varken fansen eller oddsmakarna. FYI: Här kan du läsa en text om sambandet mellan politik och Eurovision.

Placering enligt oddsen: 1:a plats i finalen (1:a plats i den första semifinalen)

Placering enligt fansen: 1:a plats i finalen (1:a plats i den första semifinalen)

Nyheter24:s tippning: Topp fem i finalen

Den klassiska Eurovision-favoriten: Elina Nechayeva

Tror ni opera går hem? Bild: Youtube/Eurovision Song Contest

Vad vore Eurovision utan lite opera? Det bjuder Estland på i år i och med bidraget "La forza" som faktiskt är på italienska av någon anledning. En vacker ballad som framförs av en extremt kompetent sångerska.

Är den lite för speciell för att vinna? Det avgör ni – den är i alla fall en stor favorit till segern.

Placering enligt oddsen: 3:e plats i finalen (2:a plats i den första semifinalen)

Placering enligt fansen: 9:e plats i finalen (8:e plats i den första semifinalen)

Nyheter24:s tippning: Topp tio i finalen

Den klassiska Eurovision-favoriten del 2: Eleni Foureira

Eleni på scenen i Portugal. Bild: Youtube/Eurovision Song Contest

Att Cypern brukar vara favoriter vet alla Eurovision-fans – och särskilt när de skickar bidrag som "Fuego". En het poplåt med grekiska och spanska influenser som kommer få arenan att koka med sin spektakulära scenshow.

Däremot brukar inte liknande låtar vinna – utan de brukar istället bli fansens stora favorit som tjatas sönder på sommarens dansgolv.

Placering enligt oddsen: 4:e plats i finalen (3:e plats i den första semifinalen)

Placering enligt fansen: 4:e plats i finalen (3:e plats i den första semifinalen)

Nyheter24:s tippning: Runt 20:e plats i finalen

Den otippade utmanaren: Madame Monsieur

Madame Monsieur har fansens stöd. Har de ditt? Bild: Youtube/Destination Eurovision

Det går sällan bra för Frankrike – och landet har inte varit med i topp fem sedan 2002. I år kan det ändras då bidraget "Mercy" är favorit hos fansen. Det är en nutida elektronisk poplåt med ett djupt politiskt budskap om att öppna gränserna.

Även om låten kan vara den bästa i år kanske Frankrike kan missa vinsten eftersom de inte behöver kvala till finalen? Alla ESC-nördar vet att Frankrike är en del av "Big 5" som aldrig behöver kvala genom en semifinal – och därmed går de miste om att tittarna får höra låten fler gånger än en. Eller de kanske gör en Lena som vann för Tyskland med "Satellite" utan att behöva kvala år 2010?

Placering enligt oddsen: 5:e plats i finalen

Placering enligt fansen: 3:e plats i finalen

Nyheter24:s tippning: Runt 10:e plats i finalen



Den unga utmanaren: Mikolas Josef

Tjeckiens hopp Mikolas med ryggsäck på scenen. Bild: TT

Om det är någon utmanare som kan stjäla de unga rösterna från Benjamin Ingrosso så är det 22-årige Mikolas Josef som representerar Tjeckien med bidraget "Lie to me". Ett Justin Timberlake-doftande bidrag komplett med saxofoner och heta trummor.

Håll koll på scenshowen som bjuder på volter och en ironisk Mikolas iklädd ryggsäck och glasögon.

Placering enligt oddsen: 6:e plats i finalen (4:e plats i den första semifinalen)

Placering enligt fansen: 8:e plats i finalen (7:e plats i den första semifinalen)

Nyheter24:s tippning: Runt 10:e plats i finalen



De realistiska utmanarna: Equinox

Tror ni att Bulgarien äntligen vinner för första gången? Bild: Youtube/Eurovision Song Contest

De senaste åren har Bulgarien storsatsat på Eurovision. Förra året räckte det nästan till seger genom Kristian Kostovs "Beautiful mess" som kom tvåa – och året innan var de också storfavoriter genom Poli Genovas "If love was a crime" som slutade fyra i finalen.

I år skickar Bulgarien ett tungt bidrag i "Bones" som bygger på hur bandet Equinox sjunger stämmor och kan sjunga bättre än alla andra artister gemensamt. En realistisk vinnare – frågan är om det inte är tillräckligt kommersiellt för segern.

Placering enligt oddsen: 7:e plats i finalen (5:e plats i den första semifinalen)

Placering enligt fansen: 5:e plats i finalen (4:e plats i den första semifinalen)

Nyheter24:s tippning: Topp fem i finalen

Räkna inte heller bort följande låtar:

Danmark: Rasmussen – "Higher ground"

Grekland: Yianna Terzi – "Oneiro mou"

Australien: Jessica Mauboy – "We got love"

Italien: Meta & Moro – "Non mi avete fatto niente"

Finland: Saara Aalto – "Monsters"

De här går vidare till finalen från första semifinalen enligt oddsen:

1. Israel

2. Estland

3. Cypern

4. Tjeckien

5. Bulgarien

6. Finland

7. Belgien

8. Grekland

9. Österrike

10. Vitryssland

De här går vidare till finalen från andra semifinalen enligt oddsen:

1. Norge

2. Sverige

3. Moldavien

4. Australien

5. Danmark

6. Ukraina

7. Ungern

8. Nederländerna

9. Ryssland

10. Lettland

Så här slutar finalen enligt oddsen:



1. Israel

2. Norge

3. Estland

4. Cypern

5. Frankrike

6. Tjeckien

7. Bulgarien

8. Sverige

9. Italien

10. Moldavien

