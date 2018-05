Tittarsuccén Ex On The Beach Sverige slår rekord efter rekord på webben, och konstigt är väl inte det. I programmet placeras åtta stycken heta singlar på en paradisö för att festa, flirta och eventuellt hitta kärleken. Allt är frid och fröjd – tills deltagarnas ex – en efter in skickas in i huset och den harmoniska stämningen blir ett minne blott.

Årets säsong har minst sagt levererat och vi har fått de allt ifrån förälskade par till kastade flaskor, tårar, drama, sex och intriger.

Paren det pratats om är Joel Åkesson och Amanda Kniberg samt My Karlberg och Tristan Idevall.

Amanda och Joel har hängt ihop efter programmet och bor idag tillsammans. Bildkälla: Amanda Kniberg Instagram.

My Karlberg fattade snabbt tycke för Tristan inne i huset och deltagarna började hänga, mysa och ha sex. Bildkälla: Dplay

Deltagarna fann varandra väldigt snabbt i programmet och romanserna spirar bara mer och mer för varje dag som går. Det var därför Tristan blev helt förkrossad när My hastigt och lustigt skickades ut ur programmet.

– Jag hade mer känslor än jag trodde, berättade en tårögd Tristan efter att My lämnat huset.

Nu skickas flickvännen in

Under söndagens avsnitt är det nog bäst för publiken att hålla i sig. Innan Tristan ännu slickat rent sina sår så skickas nämligen hans flickvän in. Ja, du hörde rätt – flickvän.

När Tristan får syn på vem som är på väg upp ut vattnet börjar han att skaka.

Han ser nämligen att det är...

Hans flickvän Matilda, som han sov hos dagen innan han begav sig till Ex On The Beach.

Flickvännen Matilda berättar att hon och Tristan varit tillsammans i ett par månader, och att det var hos henne han sov dagen innan han skulle åka.

"Han sov hos mig dagen innan han åkte. Vi var i ett lyckligt förhållande, vi var kära i varandra", säger hon.



– Vi bestämde att hångel under snurra flaskan var helt lugnt, men att han inte skulle ligga med någon, fortsätter hon.

Matilda berättar då att de fortfarande är ett par.

Och ja, detta sätter Tristan i en riktigt knivig sits.

– Skulle My komma in skulle jag inte kunna välja. Det här är det sjukaste som hänt i Ex On The Beach, säger Tristan.

Se klippet från programmet i spelaren ovan.