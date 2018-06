Josefin Hådén om de galna minnesluckorna i Ex on the beach

Ex on the beach är realityprogrammet som rullat på som en succé.

I programmet fick åtta heta singlar ha en härlig semester på en paradisö där de festade, flirtade och några hittade kärleken. Medan deltagarna festade loss på en paradisö så kom exen upp en efter en på stranden och rörde om i grytan.

Årets säsong har minst sagt levererat och tittarna har fått se allt från förälskade par till kastade flaskor, tårar, drama, sex och intriger.

Josefin Hådén beskriver sig själv som en bråkstake i programmet. Bildkälla: Nyheter24

Nyheter24 träffade en av deltagarna – Josefin Hådén. Fick tittarna se allt som hände i huset? Och kommer deltagarna ihåg allt från festerna?



– Jag vaknade upp i min säng helt naken i en handduk. Och jag tänkte ”hur i helvete gick det här till”, berättade Josefin för Nyheter24.

Under programmets gång har tittarna bland annat fått se bråk och stökiga fester. Allt som hände i huset har filmats men fick deltagarna ångest?

– Inne i huset hade man lite ångest av saker man hade gjort, men det går så fort. Så man har ångest i typ en sekund sen undrade man var ölen var.

Deltagarna befann sig på paradisön Bahamas i sex veckor innan de begav sig hem till Sverige igen. Josefin berättade att hon minns sammanlagt 1,5 vecka av de sex veckor hon var med i programmet. Och att det var ganska skönt att få åka hem igen.

– När vi lämnade huset hade levern pajat och njurarna hängde utanför kroppen. Sista dagen skakade vi för att vi mådde så dåligt.

Produktionen för Ex on the beach har fått avbryta ett flertal bråk i huset. Bland annat blev ett bråk så allvarligt så Tristan Idevall fick lämna programmet, det kan du läsa mer om här.

Men det var inte bara han som var bråkig.

– Jag är lite av en bråkstake, det kan nog alla intyga, berättade Josefin.

Se hela intervjun med Josefin i klippet ovan.