Därför tvingades Ex on the beach-deltagaren lämna – efter storbråket

Ex on the beach är realityprogrammet som rullat på som en succé. Medan deltagarna festar loss på en paradisö så kommer exen upp ett efter ett på stranden och rör om i grytan.

I det senaste avsnittet kommer tittarfavoriten Joel tillbaka efter ett kort avbrott i programmet. Men det är inte alla som är glada över att se honom igen.

Tristan Idevall har under programmet haft sin del i allt drama, det var nämligen hans flickvän som dök upp på stranden och skapade minst sagt kaos. Det kan du läsa mer om här.

Efter koaset med flickvännen så blev det spänt mellan Tristan och Joel, som inte var överens om hur man borde hanterat situationen.

Den spända stämningen ledde till ett mycket stort bråk mellan de två. Bråket slutade i fysiskt våld, något som inte accepterades av produktionen.

Mitt i programmet hörs en smäll och kameran visar inte längre bråket utan de andra deltagarnas chockade reaktioner.

Dagen efter är stämningen i huset dyster.

– Tristan fick lämna imorse, jag förstår absolut varför. Våld är aldrig acceptabelt och man håller inte på så, sa deltagaren My Karlberg i programmet.

Therese Lindström som är pressansvarig för programmet berättar i ett mejl för Nyheter24 att det Tristan gjorde var ett klart och tydligt regelbrott.

"Vilket innebar att deltagaren omedelbart måste lämna programmet. Han informerades direkt om att han brutit mot produktionens regler och att han måste lämna programmet. Han hade själv full förståelse för detta. Han har, liksom övriga deltagare, erbjudits stöd både på plats och efteråt."



Therese Lindström skriver också att det är viktigt att inspelningsplatsen är trygg plats både för deltagare och produktion och att alla deltagare skriver under ett stort antal ordningsregler innan programmet börjar spelas in och att alla är medvetna om vilka konsekvenserna är om man bryter mot dessa.

Se ett klipp från bråket i spelaren ovan.

Ex on the beach sänds torsdag 31 maj 22:00 i Dplay och på Kanal 11.