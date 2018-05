Succéprogrammet Ex On The Beach Sverige slår nya tittarrekord, och konstigt är väl inte det. I programmet får åtta heta singlar ha en härlig semester på en paradisö och de festar, flirtar och om de har tur kanske de hittar kärleken. Allt är frid och fröjd tills deltagarnas ex en efter in skickas in i huset och den harmoniska stämningen blir ett minne blott.



I det förra avsnittet av Ex on the beach fick tittarna en chock när det hände något som aldrig tidigare hänt i Ex on the beach historia. En av deltagarnas flickvän klev nämligen in i huset och skapade minst sagt kaos. Det varflickvänsom dök upp på stranden. Det kan du läsa mer om här

Efter att avsnittet sändes fick Tristan en hel del kritik på sociala medier för hur han hanterat hela situationen och han gick till slut ut på sin Instagram och gav sin bild av vad som hänt. I inlägget skrev han att han och Matilda inte alls var något par, exakt vad han skrev kan du läsa här.

Det som gjorde situationen med Matilda värre var att under sin tid i huset hade Tristan haft en romans med My Karlberg. Hon fick tvärt lämna huset och efter det kom Tristans känslor verkligen fram.

– Jag hade mer känslor än jag trodde, berättade en tårögd Tristan efter att My lämnat huset.



Men som sagt ändrades allt när Matilda kom upp på stranden, och Tristan var då ganska lättad att My inte längre var kvar i huset.

Det ändras alltså ikväll. I kvällens avsnitt dyker en figur plötsligt upp i husets trädgård, och de flesta deltagarna blir överlyckliga när de ser att det är My som gör entré. Deltagarna anar dock direkt att det kommer sluta i drama.

– Tristan kommer dö, säger Diana i programmet.

Hur Tristan reagerade på att återse My kan du se i klippet ovan.

Ex on the beach sänds torsdagar och söndagar klockan 22:00 på Dplay och i Kanal 11.