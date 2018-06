Bianca Ingrosso om Ex on the beach: "Vidrigaste jag har sett"

Kanal 5:s realitysåpa "Ex on the beach" har lockat hundratusentals tittare under flera säsonger. En av alla de som bänkar sig framför avsnitten är Bianca Ingrosso, 23.

I sin blogg berättar Bianca att hon i helgen har legat i soffan och plöjt hela säsongen av just "Ex on the beach" som hon tidigare har missat.

Och Bianca har ett och annat att säga om de manliga deltagarna i programmet.

Fyra av de manliga deltagarna i årets säsong av "Ex on the beach". Bildkälla: Instagram/exonthebeachse

"Killarna i det huset (förutom några såklart) är bland det värsta och vidrigaste jag har sett!!! Deras kassa kvinnosyn, hur de pratar till och om tjejerna i huset, hur de pratar om sig själva som kingar hit och dit och allt där till. Fyfan säger jag bara!! Men älskar dock tjejerna i huset som står upp för sig själva och inte tar någon skit för omogna pojkar", skriver Bianca.

Bianca skriver att hon tänker att flera av hennes läsare nu kommer att kommentera att hon inte borde uttala sig om människor hon inte känner – men Bianca gör klart att av det hon har sett i programmet så måste hon sätta ner foten.

Bianca Ingrosso är kritisk till flera av männens kvinnosyn i "Ex on the beach". Bildkälla: Magnus Selander/Kanal 11

Som en förebild för unga tjejer så vill Bianca poängtera att flera av killarnas beteende i programmet är helt oacceptabelt.

"Deras beteende är fult, omoget, äckligt och skrattretande. Ingen ska behandla tjejer eller vänner så!! Det är INTE coolt att vara taskig, mobba, smutskasta eller falla för grupptryck! Det är dock coolt att bry sig om människor, att behandla alla som man själv vill bli behandlad och att inte se kvinnor som något man bara ligger med och sen pissar på", skriver Bianca i bloggen.

Bianca Ingrosso är inte imponerad av männens kvinnosyn. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

"Ex on the beach" har tidigare kantats av flera skandaler kring deltagarna.

Svenska "Ex on the beach" har tidigare kantats av skandaler. Förra sommaren skrev Nyheter24 om hur "Ex on the beach"-deltagaren Robin Johansson kallade sin flickvän Julia Markham för "hora".

Robin dömdes även sommaren 2015 till tre månaders villkorligt fängelsestraff. Då hade han i Oslos centrum gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman, för att ha dödshotat en polis och ha slagit en 20-årig kvinna med knuten näve.

Kvinnan var väninna till Robins dåvarande flickvän, Norges största bloggerska Sophie-Elise.

Och i mitten av maj rapporterade Nyheter24 om hur "Ex on the beach"-profilen Johannes Ulmefors misshandlade en man och tvingade mannen att gå ner marken och kyssa hans skor.