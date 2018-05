Ett videoklipp som visar "Ex on the Beach"-profilen Johannes Leonidas Ulmefors, 23, misshandlar en man blodig har cirkulerat på internet under en tid.

I det brutala klippet, som ser ut att vara filmat vid en parkering, ser vi bland annat hur Johannes slår mannen med öppen handflata. Johannes tvingar även den misshandlade mannen att gå ner på knä och kyssa en persons skor.

I klippet hörs de hur samlingen av killar som Johannes är med kallar mannen för "fucking hund".

På Instagram går nu Johannes ut med en ursäkt, och han väljer att kommentera filmerna som cirkulerar. Han kallar sitt våldsamma beteende för "helt oacceptabelt" och berättar att han är uppriktigt ledsen.

Johannes Ulmefors misshandlar en pappa på en parkering.

"Det som inte syns i videon är bakgrunden till den här situationen. Den ursäktar inte på något sätt mitt eget beteende, men det som gjorde mig så arg att jag tappade fattningen var ett en person oprovocerat attackerade min lillebror", skriver Johannes på sin Instagram.

Johannes berättar vidare att situationen är utagerad och att alla inblandade har lämnat det bakom sig.

Johannes Ulmefors tvingar ner mannen och ber honom att kyssa en persons skor.

"Jag vill att ni ska höra det direkt från mig. Våld är aldrig lösningen, och jag ber om ursäkt för att jag uppträdde omdömeslöst", avslutar han sitt inlägg.

Johannes Ulmefors från Ex on the Beach. Bildkälla: Instagram/johannesleonidas

Johannes är tidigare dömd för en ringa misshandel, som han gjorde sig skyldig till när han var 17 år gammal. I en intervju med Expressen berättade Johannes då om sitt mörka förflutna:

– Det var någon som bråkade med mig och vi började slåss det var fett onödigt, jag är inte för våld, det var onödigt. Man ska inte använda våld. Man borde kunna prata sig igenom det. Men gjort är gjort och man lär sig av sina misstag, sa Johannes till Expressen då.

Svenska "Ex on the beach" har tidigare kantats av skandaler.

Förra sommaren skrev Nyheter24 om hur "Ex on the beach"-deltagaren Robin Johansson kallade sin flickvän Julia Markham för "hora".

Robin dömdes även sommaren 2015 till tre månaders villkorligt fängelsestraff. Då hade han i Oslos centrum gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman, för att ha dödshotat en polis och ha slagit en 20-årig kvinna med knuten näve.

Kvinnan var väninna till Robins dåvarande flickvän, Norges största bloggerska Sophie-Elise.

"Ex on the beach"-profilen kallar sin flickvän för "hora"

"Ex on the beach"-paret chockar fansen med rasistisk video



"Ex on the beach"-profilen Johannes Ulmefors: Du ska väga 50 kilo, gumman

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.