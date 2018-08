Här är ändringarna Bianca Ingrosso fick göra i sitt sommarprat

Bianca Ingrosso är tjejen men minst sagt många bollar i luften just nu. Hon släppte i veckan ett eget märke, hon medverkar i "Wahlgrens värld" som har premiär nästa vecka och hon driver en av Sveriges största poddar med bästa vännen Alice Stenlöf.

Förutom det är hon aktiv på sina sociala kanaler i form av Instagram, bloggen och sin Youtubekanal. Som om inte det vore nog var hon också en av sommarvärdarna i P1 och hennes sommarprat sändes 24 juni i år.

Bianca Ingrosso har många bollar i luften. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Bianca Ingrosso blev enormt hyllad efter sitt sommarprat och det seglade snabbt upp på listan för den mest lyssnade podden. I sitt sommarprogram tog Bianca upp tuffa ämnen som sin bulimi men även hur föräldrarnas skilsmässa har präglat hennes uppväxt.



Även fast Bianca valde att vara väldigt ärlig och öppen i sitt sommarprogram berättar hon att de lyssnarna får höra endast är en mycket liten del av det stora hela, och att det i själva verket finns mycket mer att berätta.

Tvingades göra ändringar

I en intervju med Nyheter24 berättar Bianca att det inte bara var hon som var involverad i skapandet av sommarprogrammet, och att hon aldrig hade vågat släppa programmet det utan att låta familjen lyssna först.

– Nej gud då hade jag blivit scchhuuvsh, säger Bianca och visar med en rörelse att hon blir "halshuggen".

Bianca Ingrosso visar vad som skulle hänt om hon släppt sitt sommarprat utan att låta familjen lyssna först. Bildkälla: Nyheter24

Hon berättar att familjen istället fick lyssna innan och ha sina åsikter om vad hon skulle skriva om, ta bort och vad hon hade missat att ta upp.

Vilka ändringar Bianca fick göra i sitt sommarprat kan du höra i intervjun ovan.

