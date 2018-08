Bianca Ingrosso om droger: "Stockholm är en knarkarkvart"

Det är i sin podcast "Har du sagt A får du säga B" som Alice Stenlöf, 22, och Bianca Ingrosso, 23, pratar om både alkohol och droger.

Bianca berättar att hon under sommaren såg ett inslag i Nyhetsmorgon i TV4 med Mikael "Soldoktorn" Sandström där han berättade att en varningsklocka för alkoholism är att personen somnar av att dricka.

Något som Bianca reagerar på då hon dagen innan hon såg inslaget hade somnat i trädgården efter några drinkar för mycket.

Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf driver podcasten "Har du sagt A får du säga B". Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Senare i programmet så pratar Alice och Bianca om Hollywoodstjärnan Demi Lovato, 25, som den 24 juli tog en överdos heroin.

Demi har vårdats på sjukhus och planerar nu att checka in på rehab för att komma till bukt med sina missbruksproblem.

Det får Alice och Bianca att prata om deras egen syn på droger och hur mycket narkotika de ser i Stockholm.

– Don't ever do drugs. Don't be like the rest of Stockholm, säger Bianca.

– Jag har ju gått runt och tänkt att tunga droger finns ju inte där jag är. Utan att det finns på svartklubbar och ute i skogen, säger Alice och fortsätter:

– Men det är ju verkligen längs med hela Stureplan, hela centrala Stockholm, Göteborg – överallt, säger Alice.

– Ja, Stockholm är bara en enda stor knarkarkvart, säger Bianca.

Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf pratar om hur chockade de är över att det finns så mycket droger i utelivet i Stockholm och Göteborg. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Alice berättar att hon har blivit förvånad flera gånger över att personer som hon absolut inte trodde knarkade gör just det.

– Varje helg. På nattklubbarna, på restaurangerna, det är så sjukt vanligt, säger Alice i podcasten.

Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso har tidigare bland annat diskuterat politik i sin podcast. I ett avsnitt så avhandlades Sverigedemokraterna. Då slog Alice och Bianca fast att det "är så mycket i SD:s politik som är så jävla sjukt". Läs mer om det här.