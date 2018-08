Rennie Mirro sommarpratar i P1 – med publik

Rennie Mirro, 46, är dansare och skådespelare och jobbade under många år på Kungliga Baletten i Stockholm. Han har även jobbat som musikalartist och tilldelades faktiskt ett pris för "Bästa manliga musikalartist 2005" när han gjorde uppsättningen Grease tillsammans med Pernilla Wahlgren. Han har sedan dess gjort en mängd klassiska musikaler.

Han har förutom det även synts en hel del i tv-rutan, senast i den populära serien "Äkta människor" som sändes på SVT.

Rennie Mirro är skådespelare och dansare. Bildkälla: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Något som du kanske inte visste om Rennie är att han har en mycket berömd och folkkär halvsyster, nämligen Sarah Dawn Finer. Rennie och Sarah har samma mamma.

Rennie Mirro är sist ut av sommarvärdarna 2018 och för att avsluta på topp valde han att spela in sitt sommarprogram med en livepublik och en orkester. All musik i programmet är live, även den klassiska sommar-vinjetten.

Rennie Mirro spelade in sitt sommarprogram med livepublik och orkester. Bildkälla: Stina Ericsson/Sveriges Radio

Tidig uppväxt i New York

I sitt sommarprogram pratar han om den tidiga uppväxten i New York med sin ensamstående mamma och hur han beundrar hennes styrka.



– Min mamma var då som nu en kvinna som var långt före sin tid, men en urkraft som växt fram av hennes vilja att leva fullt ut på egna ben, säger Rennie Mirro i sitt sommarprat.

Rennie tillsammans med sin pappa Eric Bibb under liveinspelningen av sommarpratet. Bildkälla: Stina Ericsson/Sveriges Radio

Han berättar också historian om hur hans föräldrar träffades. När hans mamma var lärare på School of Music and Art gjorde eleverna uppror för att få sina röster hörda, och låste in sig i lokalerna. Rennies mamma skickades in som medlare och elevrådsordföranden var en 17-årig man som några år senare skulle bli Rennies pappa.

När Rennie var fem år gammal träffade hans mamma en ny man som bodde i Stockholm. Familjen bestämde sig för att flytta dit.

Rennie Mirro är sommarvärd i P1 den 19 augusti och hans sommarprat släpps som poddversion 07:00, programmet sänds även 13:00 i P1 samma dag. Här kan du lyssna på Rennie Mirros sommarprat.