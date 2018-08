Magdalena Graaf möts av hat efter rasistisk video

Magdalena Graaf, 42, möts nu av massiv kritik från sina följare. Det hela började med att Ann Söderlund, 46, och Anitha Cleménce, 40, (tidigare Schulman) i sin podcast "Lillelördag" pratade om vilka ord som inte är okej att använda, så som n-ordet och att använda nedsättande ord om judar.

– Ibland finns det såklart rätt och fel, att säga "lubba som en jude" som vi sa på högstadiet, det är off, it's gone, säger Ann.

– N-ordet, j-ordet, allting – bort, bort, bort, fyller Anitha.

Anitha Cleménce, tidigare Schulman, har podcasten "Lillelördag" tillsammans med Ann Söderlund. Bildkälla: Vilhelm Stokstad/TT Bild

– Sen är det ju vissa saker som man är uppväxt med som ska suddas ut bara för att det kommer en ny generation som tycker att det ska vara på deras sätt, där tycker jag ändå. "Cowboys och indianer", säger Ann.

– Du vet att vi kommer få skit från våra lyssnare nu för att man säger inte så. Man säger amerikansk ursprungsbefolkning, man säger inte begreppet på i, säger Anitha.

– Men sången då jag brukar sjunga för Bobo (Anns son, reds. anm) säger Ann och börjar sjunga en gammal välkänd visa och skrattar.

Ann Söderlund. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

Bloggaren och profilen Alexandra Rejsmar, som själv har rötter i den amerikanska ursprungsbefolkningen, lyssnade på avsnittet och skickade ett privat meddelande till Ann där hon ifrågasatte det faktum att Ann tyckte att det var fånigt att man inte ska använda det ordet.

Alexandra Rejsmar skickade detta i ett privat meddelande till Ann Söderlund. Bildkälla: Instagram/alexandrarejsmar

Till svar fick då Alexandra en nedsättande och riktigt dryg video, skickad från Anns telefon, som visar hur Magdalena Graaf sjunger den sång som Ann refererade till i podcasten. Det klippet kan du se i spelaren ovan.

På sin Instagram skriver Alexandra att hon och Ann har pratat och att Ann har bett om ursäkt.

– Jag väljer att tro på henne när hon säger att hennes kompis har svarat på eget bevåg. Det var en oskön situation att sätta en kompis i kan jag tänka. Hon har bett om ursäkt och jag godtar den och vet att hon är uppriktigt ledsen. Vad Magdalena gör får stå för henne, skriver Alexandra.

Det har nu strömmat in hundratals kommentarer till Magdalena och många är arga över hennes tanklösa video – bland de som öppet kritiserat Magdalena finns bland annat artisterna Penny Parnevik, 21, och Amy Deasismont, 26, tidigare Diamond.



Magdalena själv har nu gått ut på sin Instagram och bett om ursäkt för videon.

Den video som Magdalena skickade till Alexandra kan du se i spelaren ovan.