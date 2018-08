Madonna möter hatstorm efter misslyckade talet på MTV-galan

Det var minst sagt kändistätt under årets upplaga av MTV:s "Video music awards" som gick av stapeln i Radio City Music Hall i New York. Svenske Tim "Avicii" Bergling var nominerad i kategorierna "Bästa dans" och "Bästa visuella effekter" för musikvideon till "Lonely together". Till ljudet av stora applåder blev det slutligen blev det "Lonely together" som kammade hem priset för bästa dansvideo.

Någon som höll hyllningstal under galan var ingen mindre än världsstjärnan Madonna, 60. Talet var tillägnat souldrottningen Aretha Franklin som gick bort den 16 augusti i år och förväntningarna var skyhöga.

Madonna kritiseras nu både för sitt "själviska" tal samt sitt val av klädsel. Bildkälla: Stella Picture

Aretha Franklin gick bort den 16 augusti i år och sörjs nu världen över. Bildkälla: Stella Pictures

Men det som publiken hade förväntat sig skulle bli kvällens bästa tal, blev för många en stor besvikelse.

Möter hatstorm på Twitter efter galan

Madonna möter nu hård kritik efter sitt tal på galan. Publiken tyckte nämligen att Madonna mestadels pratade om sig själv, och nämnde bara Franklin när hon berättade att hon sjungit hennes låt ”You make me feel like a natural woman” på en audition vilket därmed förändrat hennes liv.

Många Twitteranvändare rasar på Madonna efter talet på galan. Bildkälla: Twitter

Och ja, lyssnar man på talet är man ju redo att hålla med. Talet kan du se här.