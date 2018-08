Avicii prisades på MTV Video Music Awards

Den 20 april i år lamslogs Sverige och världen av nyheten att Tim Bergling, känd som "Avicii", hittats död – bara 28 år gammal. Vänner, kollegor och fans uttryckte sin sorg och flera artister har hyllat Tim under sina spelningar världen över.

Tim "Avicii" Bergling har efter sin död hyllats världen över. Bildkälla: TT

En av artisterna som hyllade Tim under sin spelning var Rita Ora, som Tim tidigare spelat in världshiten "Lonely together" med. Rita stannade upp under en spelning och bad publiken hålla en tyst minut för Tim som hon under en längre tid arbetat med.

När årets upplaga av MTV:s "Video music awards" gick av stapeln i Radio City Music Hall i New York, var Tim nominerad i två kategorierna "Bästa dans" och "Bästa visuella effekter" för musikvideon till "Lonely together"

Världsstjärnan Rita Ora höll en tyst minut för Tim under sin spelning bara någon dag efter det sorgliga beskedet. De gjorde låten "Lonely together" som vann pris under MVT-galan. Bildkälla: Stella Pictures

Till exceptionellt stora applåder blev det slutligen blev det "Lonely together" som kammade hem priset för bästa dansvideo.

Det här är inte det första priset Tim fått efter sin bortgång. Under årets Rockbjörnen fick pappa Klas Bergling ta emot Tims pris för "Årets låt" för hitlåten "Without you". Han mottog även ett makabert stöd från publiken som formade sina händer som hjärtan och jublade högt när pappan kom upp på scenen.

