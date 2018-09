Zara Larsson drar in miljoner – så mycket tjänar sångerskan

Framgångssagan fortsätter för vårt svenska stjärnskott Zara Larsson, 20. Sångerskan slog igenom redan som 9-åring när hon knockade X-factor-juryn med låten "I will always love you". Åtta år senare släppte hon låten "Bad boys" som skulle komma att bli en världshit.

Idag är Zara den enda svenska sångerskan som haft ett flertal låtar på Spotify-listan samtidigt, hennes låt "Lush life" har nått långt över en halv miljard streams, hon turnerar världen över och är fortfarande en stark röst på sociala medier där hon ofta diskuterar feminism, sexism och mänskliga rättigheter. Zara har även samarbetat med några av världens största artister vilket minst sagt är en fjäder i hatten.

Det är inte bara Zaras bankkonto som blomstrar, hon är även generös mot sina anställda. Bildkälla: Stella Pictures

Men det hårda arbetet lönar sig verkligen. Under de senaste åren har Zara klivit upp ordentligt i lön.



En undersökning från Di Digital visar att Zara under 2016 omsatte 11,8 miljoner kronor och hade en vinst på 5,8 miljoner. Lön betalades ut till två anställda på 1,2 miljoner och Zara Larsson kunde ta en utdelning på 438 000 kronor efter årets slut.

Den talangfulla sångerskan turnerar över hela världen. Hon sammarbetar även med några av världens största stjärnor. Bildkälla: Stella pictures

Förra året blev det en ordentlig ökning till 25,3 miljoner kronor i omsättning med ett resultat som slutade på 13,6 miljoner och en vinst på 6,7 miljoner.

Löner på 4,2 miljoner delades ut till två anställda, utdelningen minskade något till 399 000 kronor.

Inte illa för en 20-åring!

