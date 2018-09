Maria Montazamis fem bästa tips för ett lyckligt förhållande

En ny säsong av Svenska Hollywoodfruar har nyligen haft premiär på TV3 och vi får återigen se den alltid så härliga Maria Montazami i rutan. I år får hon sällskap av Anna Anka, Sofie Prydz och Elena Belle.

Nyheter24 passade på att prata lite med Maria under programmets pressträff och då avslöjade hon att hon och maken Kamran inte har bråkat en enda gång på nästan ett helt år.

Maria träffade Kamran Montazami när hon jobbade som servitris på restaurangen som han ägde i Los Angeles. Nu har paret varit tillsammans i 31 år och gifta i 26 år. Paret har fyra barn tillsammans.

– Jag är ganska nöjd med livet faktiskt, vi har inte bråkat sedan september förra året så vi är på en "roll right up the hill", berättar hon glatt för Nyheter24.

Vi passade då även på att fråga om hon har några bra tips för att få ett äktenskap att hålla och bli lika lyckligt som hennes eget, och hon delade gladeligen med sig.

Maria Montazami tillsammans med maken Kamran. Bildkälla: Instagram/mariamontazamioriginal

1. Var inte otrogen

Det första Maria tar upp är att man absolut inte ska vara otrogen.

– Håll dig till den man du har tagit, säger hon.

2. Var respektfull

3. Säg att din man är duktig

4. Se till att det finns mat på bordet

5. Håll med honom

Det sista tipset som hon också säger är det absolut viktigaste är att hålla med sin man om i princip precis alting.

– Vem bryr sig? Du kan tycka vad fasiken du vill ändå. Jag håller med allt Kamran säger, och sen tänker jag bara "jaja, säkert", berättar hon för Nyheter24.

Hör Marias tips i klippet ovan.

