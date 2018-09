Lill-Babs fina önskan till döttrarna i sitt testamente

Barbro "Lill-Babs" Svensson var en av Sveriges mest folkkära personligheter. Bland annat för hennes älskade musik men även för den hon var som person. I april detta år så gick den älskade ikonen bort.

I testamentet kommer nu "Lill-babs" vädjan till sina döttrar Monica Svensson, Malin Berghagen och Kristin Kaspersen, rapporterar Aftonbladet.

"Det är min uttryckliga önskan att ni håller sams och undviker bråk", står det i testamentet uppger Aftonbladet.

Ville bli begraven bredvid sin mor

Förutom den fina önskan som Lill-Babs lämnade i sitt testamente så stod det även klart att hon visste exakt vart hon ville bli begravd.

”Jag vill bli begravd intill mamma Brita och jag önskar samtidigt att det avsätts erforderligt belopp för framtida vård av gravplatsen”, står det skrivet i testamentet, skriver Aftonbladet.



Lämnar allt till döttrarna

Lill-Babs ämnade även att lämna allt till sina döttrar efter sin bortgång. I testamentet så har hon skrivit att döttrarnas arv ska ses som enskild egendom. Vilket betyder att det inte kan tillfalla döttrarnas makar eller sambor och att det inte kan ingå i några bodelningar.

Barbro Svensson lämnar efter sig ett arv på ett värde av drygt 5,8 miljoner kronor i form av bland annat kontanter, aktier, fastigheter.

Läkarna upptäckte en elakartad from av cancer



Barbro Svensson lades in på sjukhus under mars månad på grund av hjärtflimmer och då upptäckte läkarna att hon hade en elakartad form av cancer. Barbro Svensson somnade in månaden efter.

"Vår älskade mamma, syster, mormor, gammelmormor, faster och moster har nu somnat in lugnt och stilla efter en kort tids sjukdom. Hennes hjärta har slagit många sköna slag för publiken, familjen, kollegorna och vännerna men nu får det vila. Mamma kom in akut för hjärtsvikt och då upptäcktes en elakartad cancer. En kombination som blev för tuff för vår så annars envisa och starka mamma. Familjen har varit runt mamma varje dag sedan hon kom till sjukhuset och hon somnade in lugnt och stilla idag på förmiddagen. Nu vilar hennes själ hos mamma Brita", skrev hennes dotter Kristin Kaspersen via Instagram då.

