Äntligen är The Hills är tillbaka – läs allt här

Du läste rätt – äntligen så kommer den otroligt populära MTV serien The Hills tillbaka till tv-rutan. Och i den nya upplagan så finns det en hel del överraskningar som förhoppningsvis kommer att glädja dig. Vad sägs om en skådespelare som medverkade i The O.C?

Här är allt du behöver veta om den nya upplagan av The Hills.

Deltagarna

Alla har haft sina favoriter i den amerikanska realityserien och till mångas stora glädje så är det några riktigt bekanta ansikten som vi kommer att få se i den nya säsongen.

Några av de karaktärerna vi har fått ynnesten att följa som gör comeback är inga mindre än Heidi Pratt och Spencer Pratt, Whitney Port, Audrina Patridge, Brody Jenner, Stephanie Pratt, Frankie Delgado, Justin ”Bobby” Brescia och Lauren Conrads ex-pojkvän Jason Wahler, skriver Baaam.

Och vilket kärt återseende det kommer att bli va? Men frågan återstår fortfarande hur deltagarna kommer att förhålla sig till varandra. Tiden har gått och åren lika så.

Kanske skulle ett nytt ansikte kunna bidra med lite liv i serien? Kanske någon som de flesta känner igen? Kanske... Mischa Barton? Det får vi hoppas – för hon är nämligen klar för den kommande säsongen!

Mischa Barton

Mischa Barton spelade bland annat Marissa Cooper i The O.C. Bildkälla: Lionel Cironneau

Vad behöver man ens säga om henne? Hon gjorde en dundersuccé när hon slog igenom som den rika tonårstjejen Marissa Cooper i The O.C, 2003.

Och som hon slog igenom. Under perioden 2003-2007 då serien sändes så kändes det som att tonåringar och vuxna för den delen, följde det amerikanska tonårsdramat slaviskt. Och det är egentligen inte så konstig – serien var ju fruktansvärt bra.

Men nu har Mischa Barton ett nytt projekt och det projektet stavas The Hills. Det återstår att se hur hon kommer att passa in i dynamiken men enligt en källa till Pagesix så ska hon ha tidigare ha hängt i The Hills-kretsar så det bådar ju väldigt gott.

The Hills kommer att ha premiär på MTV 2019. Det exakta datumet är tyvärr inte satt än – så vi får hålla oss. Men den som väntar på något gott!