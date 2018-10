Sångerskan och skådespelerskan Demi Lovato, 26, har inte haft ett enkelt år. I juli så fick stjärnan åka akut till sjukhus efter en överdos som hon tog i sin miljonvilla i Hollywood Hills.

Demi fick ligga inne på sjukhus i två veckor, och efter sjukhusvistelsen så åkte Demi raka vägen till rehab för att komma till bukt med sina missbruksproblem.

Och nu vill Demi börja på ny kula helt – och därmed även sälja det lyxhuset där hon var nära att dö av överdosen i somras.

Demi Lovato säljer nu sitt lyxhus. Bildkälla: Brian Ach/Invision/AP/TT Bild

Huset, som byggdes 1979, köpte Demi i september år 2016 för 70 miljoner kronor – och nu när Demi ska sälja huset så har hon lagt ut det för cirka 85 miljoner kronor, skriver Architectural Digest.

Demis lyxkåk ligger ett stenkast från Sunset Strip, och består av 4 sovrum, 6 badrum, en infinity pool, ett utomhuskök och ett spa där den lyckliga köparen kan slappna av. I den stora trädgården finns även en paviljong med vacker utsikt.

Utsikten från terassen. Se mer av Demis lyxhus i klippet ovan. Bildkälla: Stella Pictures

Huset är skyddat från nyfikna ögon och ligger privat och exklusivt till – bakom höga säkerhetsgrindar.

På ovanvåningen ligger den så kallade "klubbvåningen", där det finns en bar, mediarum och en enorm terass. Och sist men inte minst så bjuder drömhuset på en vansinnig panoramautsikt med utsikt över Los Angeles och stilla havet.

Demi Lovato tänker nu starta på ny kula. Bildkälla: Jordan Strauss/Invision/AP/TT Bild

Demi Lovato, eller Demetria Devonne Lovato som hon egentligen heter, föddes den 20 augusti 1992 i New Mexico. Hon är känd från flera Disney-filmer, och har även suttit i juryn för "The X Factor USA".

Hon har släppt sex stycken studioalbum, varav det senaste "Tell Me You Love Me" kom år 2017.

Demi har tidigare dejtat Joe Jonas under en kort period. Från år 2010 till 2016 var hon tillsammans med skådespelaren Wilmer Valderrama.



Vill du se hur Demis galna lyxhus ser ut? Det kan du se i klippet ovan!