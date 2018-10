Äntligen – snart kommer Solsidan tillbaka till tv-rutan!

Öppna upp fönstret och släpp ut ett glädjevrål – nu är äntligen den populära komediserien Solsidan tillbaka. Eller ja inte nu – men inom kort! TV4 har nämligen valt att förnya den älskade serien tre hela säsonger.

- Vi är oerhört stolta och glada över att kunna meddela att Solsidan kommer tillbaka med tre nya säsonger under de kommande åren. Redan nästa år får vi återse våra kära karaktärer i tio nya avsnitt och jag känner mig övertygad om att det är fler än jag som längtar efter att få återvända till livet i Solsidan, säger Fredrik Arefalk, kanalchef för TV4 och C More film & serier, i ett pressmeddelande.

3 nya säsonger

Precis som pressmeddelandet säger så kommer den älskvärda serien att pumpa ut tre härliga säsonger av Ove Sundberg, Mickan, Freddan och alla de andra karaktärerna vi har lärt att älska under åren.

Och det är inte bara vi tittare som känner peppen. Skaparna och alla som medverkar verkar minst lika taggade på att få spela in och arbeta med serien.

– Vi kunde inte hålla oss! Att få göra nya Solsidan-avsnitt tillsammans med hela det här enormt kompetenta gänget är så stimulerande - och svinkul - att vi bara var tvungna. I tre säsonger också! Det är ju helt makalöst, säger Felix Herngren i pressmeddelandet.

Och det är inte bara Alex, jag menar Felix, som är taggad inför de tre kommande säsongerna. Josephine Bornebusch stämmer in i kören och menar att det ska bli kul att få vara "Mickan" igen.

- Det ska bli kul att börja släppa in Mickan i livet igen! Jag älskar att göra Solsidan. Det är ett helt unikt projekt. Jag minns första gången jag läste manus för säsong 1 och satt och skrattade rakt ut, för mig själv. Det händer inte ofta kan jag säga, och redan där kände jag nog att det här hade något särskilt. Därför känns det så fint att vi gör tre säsonger till, säger Josephine Bornebusch.

Säsong 6 av Solsidan kommer att ha premiär under den senare delen av 2019.



