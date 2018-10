Isabella "Blondinbella" Löwengrip uppgav under gårdagen att hon och hennes familj under flera veckors tid har blivit störda av en man som inte låter dem vara i fred. Mannen har under flera tillfällen dykt upp utanför Löwengrips hus, gått omkring runt huset och bara stått på verandan och stirrat. Flera gånger under kvällstid.

Nu har Isabella fått nog och valt att gå ut med bilder på mannen som fått henne att känna sig osäker.

"Jag hade hoppats på att han skulle tröttna men han har fortsatt i helgen", skriver Isabella på sin blogg. Bildkälla: isabellalowengrip.se

"I flera veckor har jag och barnen blivit störda av en man som inte vill låta oss vara i fred. Jag hade hoppats på att han skulle tröttna men han har fortsatt i helgen. I fredags när jag äntligen tagit helg, fick jag syn på honom när jag kom hem med bilen vid fem. Bilen full med fredagsmys och två barn. Då hade han stått utanför och väntat på att jag skulle komma", skriver hon på sin blogg.

Mannen har vid olika tillfällen dykt upp på Isabellas veranda och i krokarna runt huset. Bildkälla: isabellalowengrip.se

Ibland står mannen bara utanför och stirrar. Bildkälla: isabellalowengrip.se

Med hjälp av människor som hjälp Bella att sprida bilderna så har mannen nu identifierats. Han är känd på Lidingö för att terrorisera kvinnor. Bildkälla: isabellalowengrip.se

Bella valde att börja prata med mannen för att få reda på vad han är ute efter.

"Vevar ner rutan så lite som jag kan och ropar. Han låtsas inte om mig. Jag ropar högre. Frågar vad han vill mig. Tillslut får jag kontakt med honom, vi får prata engelska och jag upprepar allt. Han svar är ”I don’t remember, I have to go”. Det är det enda han säger och upprepar att han inte minns. Jag avslutar med att jag önskar att han ska sluta för att han skrämmer mina barn. Sedan springer han iväg och jag kör inte efter. Efter det trodde jag att han skulle sluta men han varit här igår och idag", skriver hon.

Löwengrips största oro har varit att mannen skrämmer upp hennes barn. "Jag och barnen är trötta på att inte kunna röra oss fria, inte kunna leka på tomten eller ha altandörren öppen. Varje gång det knackar på dörren blir jag kräkfärdig". Bildkälla: isabellalowengrip.se

Hon valde då att publicera bilder på mannen som nu spidit sig som en löpeld – och slutligen lett till att han identifierats.

"Tack bästa bästa ni. Tack vare er blev han identifierad nästan direkt. Han har betett sig illa mot ett flertal kvinnor på Lidingö. Nu tar vi det här vidare, återkommer med vad som sker", skriver hon.



Se resten av bilderna i videon ovan.