Kim Kardashian hånar Khloé och Kourtney: "Äcklad"

Det var i våras som Kim Kardashian, 37, åkte till Japans huvudstad Tokyo för att ta nya bilder till sin make Kanye Wests klädkollektion Yeezy.

Kim bjöd även med sina systrar Kourtney, 39, och Khloé, 34, på resan. Men Kim blev snabbt irriterad på deras outfits.

– Jag kan inte ens äta middag för jag blir så äcklad av mina systrars galna outfits, som absolut inte matchar min look. Jag kan inte ta det, säger Kim Kardashian.

Och hon stannade inte där.

Kim Kardashian bar de här kläderna i Japan. Bildkälla: Instagram/kimkardashian

– Mina systrar ser galna ut. Det är så pinsamt. Kourtney med sina japan-inspirerade outfits, och Khloé har paljetter, turkos ögonskugga och stora örhängen. Det passar inte alls med min outfit, de förstör allting, säger Kim i "Keeping up with the Kardashians".

Kim bestämde sig för att prata med sina systrar öga för öga, tand för tand. Då åkte silkeshandskarna av.

– Jag skojar inte, det här är ingen turistgrej på Halloween där vi klär ut oss till geishor. Ni kan väl chilla lite. Ni kan vara coolare. Jag säger inte vilka ni ska vara eller vad ni ska ha på, men jag säger hur ni ska vara och vad ni ska ha på er. Det är dags för en modeinvention, så att ni kan fortsätta att vara unga och relevanta, säger Kim, skriver People.

Khloe Kardashian, som då var höggravid, i Tokyo. Bildkälla: Stella Pictures.

Kim tyckte även att Kourtney såg ut som "en farmor till 100%".

Kourtney säger då ifrån och tycker att Kim tar det hela på alldeles för stort allvar.

– Jag har tre barn och ett heltidsjobb. Jag har inte sju stycken stylister, säger Kourtney.

Men Kim köper inte Kourtneys förklaring.

Kourtney Kardashian i Tokyo. Bildkälla: Stella Pictures.

– Jag vet inte, jag såg vad jag såg, och jag såg för fan jävla clowner, säger Kim.

Kourtney fick slutligen nog och satte ner foten en gång för alla.

– Vill du att jag ska säga att dina outfits suger? Du har en dunjacka, rosa hår och turkosa skor. Jag kom inte hit för att ha på mig leggings som är genomskinliga och visar hela min röv. Vet du hur enkelt det är att vara en bitch? Jag kan vara en bitch hela dagen om du vill det. Men gissa vad – det kräver mer mod att visa sina känslor än att sitta där och vara en bitch, snäser Kourtney.