Kim Kardashian West, 37, och maken Kanye West, 41, blev den 15 januari 2018 lyckliga föräldrar till dottern Chicago West.

Chicago föddes via surrogat – detta då en till graviditet innebar en stor hälsorisk för Kim, som sedan tidigare har dottern North West och sonen Saint West.

Familjen Kardashian är kända för att ge sina barn speciella namn – och de är även riktiga trendsättare.

Långt innan Chicago ens hade sett världens ljus för första gången så spekulerades det redan om vad Kim och Kanye skulle välja för namn till sin dotter.

Och nu avslöjar Kim några av de namnen som hon ratade med en gång.

Kim Kardashian med sina barn – Chicago, Saint och North. Bildkälla: Stella Pictures.

Det är i familjens realitysåpa "Keeping up with the Kardashians" som Kim berättar att hon fick käbbla en hel del med Kanye Wests familj om bebisnamn.



– Det är det värsta strippnamnet genom tiderna!, utbrister Kim innan hon sedan avslöjar vilka namn som en av Kanyes kusiner föreslog.

– Hans kusin föreslog "Miracle" och jag tänkte bara "Miracle West?" Det är som att heta Miracle Whip och det låter som det värsta strippnamnet i modern tid, berättar Kim för sin syster Kourtney.

Och värre skulle det bli, enligt Kim i alla fall.

– Sedan föreslog han namnet "Precious" och jag svarade då att vi uppenbarligen inte har samma namnsmak, fnissar Kim i "Keeping up with the Kardashians".

Kim Kardashians dotter Chicago West. Bildkälla: Stella Pictures.

Innan Kim och Kanye bestämde sig för namnet Chicago så funderade de på bibliska namn och stjärntecken som namn. Men sedan tycktes namnet Chicago vara glasklart.



– Kanye har vuxit upp i Chicago, och staden är verkligen bunden till hans minnen av sin mamma, berättade Kim i serien, skriver Daily Mail.

Kim Kardashian pussar på dottern Chicago West. Bildkälla: Stella Pictures.

Kanyes mamma Donda West dog år 2007 efter att ha gjort flera omfattande skönhetsingrepp så som fettsugning och bukplastik.



När Donda lämnade sjukhuset mådde hon bra, men komplikationerna som ledde till hennes död uppstod några dagar efter ingreppen, skriver Harpers Bazaar.