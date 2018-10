Lady Gaga har förlovat sig med Christian Carino

Bioaktuella Stefani Joanne Angelina Germanotta, även kallad Lady Gaga, har gjort succé i den nya filmen A Star Is Born med Bradley Cooper. Filmen har hyllats av många och har fått betyg 8,4 av 10 på IMDb.

Och som om att den lyckan inte var nog för Gaga så kom nyligen nyheten ut att hon har förlovat sig med pojkvännen Christian Carino, som till vardags jobbar som agent i Hollywood, vilket Eonline var först med att rapportera om.

Förlovade sig i somras

Men förlovningen kommer inte direkt som en chock utan Lady Gagas fans har sedan i somras gissat att stjärnan var förlovad med Christian. Detta eftersom hon haft en ring på vänster ringfinger. Och om vi ska vara ärliga så kan det ju inte bli mer avslöjande än så.

Men nu har det alltså "bekräftats" att paret faktiskt är förlovade, hur det avslöjades? Lady Gaga kallade Christian för sin fästman under ett tacktal på Elles "Women in Hollywood Celebration" under måndagen.

Lady Gaga är nu förlovad med Christian Carino. Bildkälla: Stella Pictures

Ringen

Lady Gaga har under flera månader burit en ring som enligt Eonline är värd cirka 3,5 miljoner kronor. Och Christian ska ha ställt frågan efter att han frågade Gagas pappa om tillåtelse att gifta sig med kärleken i sitt liv.

Lady Gaga var tidigare förlovad med skådespelaren Taylor Kinney men det förhållandet tog slut 2016. Då hade de varit ett par i fem år.

Christian friade till Lady Gaga. Bildkälla: Stella Pictures

