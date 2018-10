Linn Ahlborg svarar på ryktet om Johan Gunterberg

Det är på sin Youtubekanal som Linn Ahlborg, 19, svarar på rykten om sig själv – och mycket handlar om Linns kärleksliv och hennes relationer.

Den första frågan handlar om det stämmer om att hon och "Idol"-profilen Victor Leksell skulle ha legat med varandra.

– Det är absolut inte sant, säger Linn och berättar vidare att hon fick väldigt många rykten om sig i samma stil.

Linn Ahlborg svarar på de rykten som cirkulerar om henne. Bildkälla: Youtube/Linn Ahlborg

– "Du har legat med...och så namn, du har legat med namn...Och majoriteten av dom här namnen hade jag aldrig hört talas om förut så det är ju intressant att ni har kopplat att jag har legat med alla. Men jag vill bara komma fram till att ställa såna här frågor för jag kommer ändå aldrig gå ut på namn med folk som jag har haft sex med, berättar Linn.

"Ligger du med 300 – good for you!"

Och Linns fans är onekligen intresserade av hennes kärleksliv. En annan fråga Linn får handlar om huruvida hon har legat med över 200 personer eller inte.

– Alltså ni tror att jag har legat i så jävla mycket. Sanningen är att jag inte ens är nära det antalet, hur fan skulle jag hinna det?, säger Linn och fortsätter:

– Sen är det kanske inte riktigt den livsstilen jag vill leva. Jag tycker att man ska få ligga med hur många man vill – ligger du med 200 eller 300 – good for you! Men just det höga antalet lockar inte riktigt mig, berättar Linn.



Svarar på ryktet om De Vet Du-stjärnan

En tredje person undrar om det stämmer att Linn "bara ligger med hockeykillar".

I sin vlogg tar Linn ett djupt andetag och utbrister sedan "åh nej".

– Jag måste ta ett djupt andetag för det här. Nej det stämmer inte heller, dock kan jag förstå var det kommer ifrån om jag säger så. Okej jag hänger ut mig själv så mycket nu men det fanns en period då jag tyckte att hockeykillar var det finaste vi hade, och därav var det då dom som jag drogs till. Okej jag blir andfådd bara av att prata om det här. Jag kan gladeligen meddela att den här perioden är över, men den har existerat, berättar Linn i sin video.

Johan Gunterberg. Bildkälla: Stella Pictures

Ännu ett rykte som handlar om Linns kärleksliv är huruvida hon strulade med Johan Gunterberg från De Vet Du på Bråvalla-festivalen.

Linn berättar då att hon aldrig har varit på Bråvalla och hon har inte haft en fling med Johan heller.

Så nu vet ni det!