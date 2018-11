Därför vägrar Paow medverka i "Exen berättar allt" 1 Reaktioner

Paulina "Paow" Danielsson är en av deltagarna i årets Ex On The Beach. Men efter att ha drabbats av en panikångestattack och svimmat av i en taxi väljer hon nu att inte medverka i "Exen berättar allt".

