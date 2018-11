Avicii hyllades under helgens MTV-gala – blev årets svenska artist

Det var under söndagen som årets MTV EMA-gala gick av stapeln i spanska Bilbao. Kvällens stora vinnare blev Camila Cabello som kammade hem hela fyra priser, bland annat kategorin ”Best Artist". Hon framförde även superhiten ”Havana".

Men den mest känslosamma prisutdelningen, den ägde rum när Tim "Avicii" Bergling prisades postumt i kategorin bästa svenska artist.

Tim hittades död den 20 april 2018 i Omans huvudstad Muskat där han befann sig på semester. Nyheten om den svenska stjärnans död kom som en chock, och miljontals fans världen över sörjer honom nu.

Bebe Rexha, Camila Cabello och Jourdan Dunn var på plats. Bildkälla: Stella Pictures

Tim har tidigare prisats postumt av MTV, på MTV VMA’s för sin video med Rita Ora till låten ”Lonely Together”.

Svenska Peg Parnevik var på plats som MTV-ambassadör och gick röda mattan tillsammans med namn som Lindsay Lohan, Nicki Minaj och Ashlee Simpson.

Nyfiken på samtliga vinnare under MTV EMA 2018? Här är hela listan:

Best Artist

Camila Cabello

BEST VIDEO

Camila Cabello - “Havana” ft. Young Thug

BEST SONG

Camila Cabello - “Havana” ft. Young Thug

Best Pop

Dua Lipa

Best New

Cardi B

Best Look

Nicki Minaj

BEST HIP HOP

Nicki Minaj

BEST LIVE

Shawn Mendes

BEST ROCK

5 Seconds of Summer

BEST ALTERNATIVE

Panic! At The Disco

BEST ELECTRONIC

Marshmello

BIGGEST FANS

BTS

BEST WORLD STAGE

Alessia Cara, MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

BEST PUSH

Grace VanderWaal (December 2017)

BEST WORLDWIDE ACT (US)

Camila Cabello

EMA GENERATION CHANGE

Sonita Alizadeh -- 21 years old, Afghanistan

Mohamad Aljounde -- 17 years old, Lebanon

Ellen Jones -- 20 years old, UK

Xiuhtezcatl “X” Martinez -- 18 years old, USA -

Hauwa Ojeifo -- 26 years old, Nigeria

Alla uppträdanden på MTV EMA 2018:

Camila Cabello – “Havana”

Nicki Minaj – “Good Form”

Nicki Minaj and Little Mix – “Woman Like Me”

Panic! At the Disco – “High Hopes”

Rosalía – “Malamente”

Hailee Steinfeld – “Back to Life”

Muse – “Pressure”

Janet Jackson – “Made for Now,” “All for You” and “Rhythm Nation”

Bebe Rexha – “I’m a Mess”

Halsey – “Without Me”

Jason Derulo, David Guetta and Nicki Minaj – “Goodbye”

Alessia Cara – “Trust My Lonely”

Jack & Jack – “Rise”

Marshmello and Anne-Marie – “FRIENDS”

Marshmello and Bastille – Happier”