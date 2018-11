Här är allt Meghan Markle måste göra på julafton

Julafton närmar sig med stormsteg – och medan vi vanlisar för full rulle håller på att planera hur och var vi ska fira så är allt planerat i minsta detalj för hertiginnan av Sussex, Meghan Markle, 37.

Det här kommer bli den andra julaftonen för Meghan Markle med den brittiska kungafamiljen, och julen firas traditionsenligt på kungafamiljens lantställe Sandringham House som ligger 150 kilometer utanför London.

Eller lantställe och lantställe – det enorma huset är faktiskt ett mindre slott.

Så vad är det för saker som Meghan måste ha koll på inför julafton? Jo, en hel del visar det sig.

Hon måste kolla på fotboll

Först och främst måste hon stå och heja på när Harry spelar fotboll. Prinsarna spelar vanligtvis mot varandra, och i hejaklacken står även Kate Middleton. Där förväntas Meghan stå och huttra och applådera.

Även under boxing day, den 26 december, vankas det förmodligen fotboll. Då spelar nämligen Arsenal som är det lag som Harry håller på.

Prins Harry på fotbollsplanen. Bildkälla: Stella Pictures

Det förväntas fräcka julklappar

Varken i USA eller England så öppnar man julklapparna den 24:e december. Men det brittiska kungahuset följer den germanska traditionen och öppnar julklapparna den 24:e december.

De är kända för sina skämtsamma julklappar till varandra, och drottning Elizabeths brorson Viscount Linley har tidigare beskrivit presentutdelningen som ett "totalt uppror", skriver The Sun.

Meghan Markle måste redan nu börja planera julshoppingen. Bildkälla: Ian Vogler/Pool Photo via AP/TT Bild

Bland gåvorna som har öppnats de senaste åren så sticker vissa nämligen ut rejält. Prinsessan Anne gav sin bror Charles en toalettsits i läder och Kate köpte ett "odla-din-egen-flickvän"-kit till Harry. Just Harry har även han varit på hugget när det kommer till julklappar – år 2013 gav han sin farmor drottning Elizabeth en duschmössa med texten "Ain't Life a Bitch!" skriven på.

Förbjudet att vila

Att ta en liten tupplur efter all julmat brukar vara standard för de flesta. Och särskilt kanske för Meghan, som just nu är gravid med parets första barn. Men det är bara att glömma. Efter lunchen så lyssnar alla på drottningens tal för att sedan gå in i salongen, där drottningen har dukat upp med sina favoritpussel.

En skön promenad kan också stå på schemat, skriver The Sun.

Det brukar bli sent för kungafamiljen, då de är förbjudna att gå och lägga sig före drottningen.

Meghan Markle firade sin första jul med den brittiska kungafamiljen förra året. Här ser vi prins William, Kate, Meghan och Harry på Sandringham. Bildkälla: Stella Pictures.

Två besök i kyrkan – på tre timmar

Det är ett fullspäckat schema för kungafamiljen. Redan 09.00 på morgonen ska de vara i kyrkan, sedan blir det snabbt hem för ett klädombyte, och därefter väntar nästa kyrkbesök klockan 11.00.

Sova skavfötters

Huset i Sandringham anses "litet" – med kungliga mått mätt. Och trångt blir det minst sagt när alla ska sova. Matbordet har bara plats för 24 personer, vilket har gjort att bland annat Fergie, hertiginna av York, inte har fått någon inbjudan till julen – Fergie har helt enkelt fått fira jul utan sina döttrar Beatrice och Eugenie.



Meghans mamma Doria Ragland, Meghan Markle och prins Harry. Bildkälla: Stella Pictures

– Sandringham är ett stort hus, men alla är inpackade som sardiner. Det är så många unga kungligheter nu och det blir bara fler och fler. Det är ju toppen för drottningen men en mardröm att ta hand om, har en källa tidigare berättat för Daily Mail.

En som är inbjuden till årets julafton är faktiskt Meghans mamma Doria Ragland – något som inte är tradition men en väldigt fin gest.

Det blir julafton med hela tjocka släkten för Meghan. Bildkälla: AP Photo/Alastair Grant/TT Bild

Meghan måste lära sig franska

Som om inte det vore nog med saker att hålla reda på inför julen så måste Meghan lära sig lite franska. Meghan talar sedan innan både engelska och spanska, så det kanske inte blir så svårt för Meghan som har ett så skarpt språköra.

Meghan Markle ska lära sig franska. Bildkälla: Stella Pictures

Anledningen till att hon måste bekanta sig lite mer med det franska språket är att drottningens menyer alltid är skrivna på franska.



Å andra sidan så har menyn sett likadan ut i många år. Enligt The Sun ska de hugga in på kalkoner á la 11,3 kilo styck. Det blir även korvar i smördeg, brysselkål och rotsaker.