Idris Elba är världens sexigaste man

Han har spelat gangsterkungen Stringer Bell i TV-serien "The Wire", hårdkokt polis i "Luther", haft roller i filmer som "American Gangster", "Prometheus", som Heimdall i "Thor"-filmerna och nu senast i "Avengers: Infinity War".

Dessutom spås han år efter år bli nästa James Bond. Vi pratar självklart om den London-födda skådespelaren Idris Elba, 46.

Och tidigare i veckan utsågs han av den amerikanska tidningen People till världens sexigaste man.

Idris Elba på omslaget till People. Bildkälla: People

– Jag tänkte "kom igen, är det sant, verkligen? Jag kollade mig i spegeln och kände 'ja, du är ganska sexig idag'. Men om jag ska vara ärlig så var det en skön känsla. Det var en trevlig överraskning, en riktig egoboost", säger Idris till People när han nåddes av nyheten att han toppar den åtråvärda listan.

Men Idris har inte alltid haft så gott självförtroende. För People berättar han om sina tonår.

– Jag var väldigt lång och spinkig, säger Elba som är 190 centimeter lång.

– Och mitt namn var Idrissa Akuna Elba. Jag blev lite retad. Men så snart jag odlade en mustasch så var jag coolast i kvarteret. Fixade en mustasch och lite muskler, det var galet, berättar Idris för People.

Förutom att vara skådespelare är Idris även regissör, producent och DJ.

Här är några snabba fakta om Idris Elba:

Han är förlovad

Idris flickvän är modellen Sabrina Dhowre, 29. Idris friade till Sabrina i februari tidigare i år och nu planeras bröllopet för fullt. Kanske fick Idris och Sabrina lite inspiration av prins Harry och Meghan Markles bröllop dit de var bjudna i maj.

Idris har två barn

Idris har två barn från tidigare relationer. Sonen Winston är idag fyra år gammal, och honom fick Idris med dåvarande flickvännen Naiyana Garth. Idris har även en 16-årig dotter som heter Isan. Isans mamma heter Hanne Norgaard. Idris Elba och Sabrina Dhowre på prins Harry och Meghan Markles bröllop. Bildkälla: Stella Pictures

Idris har vunnit priser

Idris Elba har vunnit flera priser för genom åren. År 2012 vann han en Golden Globe för sin roll som "Luther". År 2016 vann han två Screen Actors Guild-awards – dels för sin roll i den gripande Netflixfilmen "Beasts of no nation", och även då för Luther i serien med samma namn.

Han har jobbat på bilfabrik

Idris föddes i Hackney i London. Hans pappa Winston är från Sierra Leone och jobbade på Ford-fabriken. Hans mamma Eve är från Ghana och jobbade som tjänsteman. Under skoltiden blev Idris intresserad av skådespeleri och hoppade sedan av skolan.

Idris Elba som Stringer Bell i "The Wire". Bildkälla: Stella Pictures

Han började därefter i en teaterskola, och för att ha råd med alla utgifter så jobbade han extra på nätterna på samma bilfabrik där hans pappa jobbade. Han var även DJ – under artistnamnet DJ Big Driis så spelade han på nattklubbar.

Idris har fått en OBE av drottning Elizabeth och prins William

År 2016 tilldelades Idris en OBE, eller Officer of the Most Excellent Order of the British Empire som det egentligen heter. Under ceremonin, som ägde rum på Buckingham Palace, så delades medaljen ut av prins William. Idris tog med sig sin mamma Eve på den stora dagen.

Idris är DJ

Idris har varit DJ sedan han var 14 år gammal, och har spelat på bland annat Glastonburyfestivalen, partyön Ibiza och på den ansedda festivalen Tomorrowland. Han har även gjort remixer åt Skepta och samarbetat med Fatboy Slim.