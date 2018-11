Albin Lee Meldaus politiska tal: "En ras, en kärlek, ett liv"

"Lou Lou"-sångaren Albin Lee Meldau har snabbt blivit något av en doldis i årets säsong av "Så mycket bättre" på TV4.

Varje vecka har han bjudit på rejält minnesvärda tolkningar av bland annat Eric Gadd och Linnea Henrikssons låtar. I det nya avsnittet så riktas uppmärksamheten mot schlagerdrottningen Charlotte Perrelli, som är dagens huvudperson.

Kvällens stora överraskning står förmodligen just Albin för – han ska nämligen tolka "Take me to your heaven". Något han gör i en reggaetappning.

Charlotte Perrelli som hon såg ut när hon framförde låten "Take me to your heaven". Bildkälla: Så mycket bättre/TV4

– Det var 1999 och du vann och jag glömmer inte det här, säger Albin Lee Meldau i "Så mycket bättre".

Låten kom att bli Charlottes stora genombrott.

– Jag fick ju äran att norpa till mig den stora vinnaren här, och det är ju inte så lite press. Och den som inte kan relatera till den här typen av texten, den personen vill man ju träffa alltså, säger Albin.

Han berättar att han har sjungit låten på över 50 bröllop där han har uppträtt. Men det blir som sagt en annorlunda tolkning i kvällens "Så mycket bättre".

– Jag ska göra en liten twist på den, jag har ju alltid spelat blues och reggae. Men reggaen är där jag började. Men så fick jag höra "ditt uttal suger, tror du att du är Jamaican". Det är det här med kulturell appropriering, säger Albin.

Han berättade att han som ung aldrig riktigt vågade spela reggae.

Albin Lee Meldau tolkar Charlotte Perrelli i "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

– Hela grejen att vara white boy med dreads. Den här dumma grejen med att kulturell appropriering skulle vara någonting. Jag tror inte på det. För första gången i mitt liv så har jag kommit så långt att jag kanske har släppt sargen litegrann. Kommit med in i matchen. Jag tror att det finns en ras, en kärlek, ett liv, en planet. Jag tror inte på länder, jag tror inte på gränser, jag tror inte på nåt av det där. Och därför tänker jag ta tillbaka det som är mitt, säger Albin och fortsätter:

– Och sen om man tycker att det är mitt så kan man gå och lägga sig va, säger Albin till en förväntansfull Charlotte.

Efter Albins tolkning är Charlotte eld och lågor.

– Jag har sjungit den här låten 6-7 gånger i 19 år. Jag har gjort den i burleskversion, jag har gjort den i massa olika versioner men aldrig i reggae. Det är så underbart när det känns som att någonting blir självklart, säger Charlotte.

Charlotte Perrelli är tagen av Albins version. Bildkälla: TV4

Här kan du se Albins tolkning av "Take me to your heaven".