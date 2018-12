Ja vad ska man säga, trots att Joakim Lundell äntrat föräldralivet fortsätter han och frun Jonna minst sagt att vara Sveriges mest engagerande på sociala medier.

För ett par veckor sedan kantades vardagen av hot och hat som kom från en ung man boende i Stockholm. Hoten var så pass allvarliga att familjen Lundell fick vända sig till polisen som förde mannen till psykakuten.

Nu är livet återigen i rullning vilket innebär vloggar, pepparkakshus-challenges, bebisvideos och spökjakter. Och fansen är överförtjusta.

Paret utmanade varandra i vem som kunde göra finast pepparkakshus. Bildkälla: Jocke & Jonna Youtube

Men mitt i allting så hände det någonting som gjorde parets fans ordentligt snopna.

"Vad har du gjort?"

Under måndagen publicerade Joakim en video där han filmar en bild på Diana Baban som är en av årets Ex On The Beach-profiler. Han sjunger en låt och tar på bilden med handen. Samtidigt har han även bytt profilbild, och bilden han bytt till är en bild på Diana.

Såhär ser Joakim Lundells Instagramprofil ut just nu. Bildkälla: Instagram

Diana Baban är en av årets Ex on the beach-deltagare. Bildkälla: Diana Baban Instagram

Snabbt blev det kalabalik bland Joakims följare som trodde allt ifrån att hans konto blivit hackat till att han "blivit galen". Men det hela hade en mycket mindre dramatisk anledning.

I en Jocke och Jonnas pepparkakshus-challange bygger paret varsin pepparkakshus och mitt i byggandet frågar Jonna vem som är Joakims frikort.

Generat och motstridigt svarar han "kanske nån i PH eller Ex on the beach", och de slutliga namnen landar på Diana Baban eller Jasmine Gustafsson. Detta mynnade ut till ett internskämt mellan Jocke, Jonna, Jasse och Diana.

Jasmine Gustafsson och Diana Baban blev två av årets starkast lysande stjärnor från Ex On The Beach. Bildkälla: Diana Baban Instagram

– Haha, du är långt ifrån den första som frågar om detta. Folk har blivit som galna. Det är ett internskämt mellan oss, berättar Joakim för Nyheter24.

– Vi har skratta så vi gråtit åt detta ihop. Jasse och Diana är grymma människor, vi gillar dem skarpt, tillägger han.

Och som vi alla vet – ett gott skratt förlänger ju livet!