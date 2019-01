Grova sexanklagelser mot R Kelly - här är allt som har hänt

I över 20 år har r&b-stjärnan R Kelly anklagats för sexuella övergrepp och trakasserier. I den nya dokumentären ”Surviving R Kelly” berättar flera unga kvinnor om R Kellys övertramp. I ett 50-tal intervjuas musiker, producenter och vittnesmål som är påstådda offer och anklagar 53-åringen för olika brott.

Nyheter24 har listat de grövsta anklagelserna mot R Kelly:

1994 – gifte sig med 15-åriga Aaliyah

När R Kelly var 27 år gifte han sig med r&b-stjärnan Aaliyah Haughton, som var 15 år, men listades som 18 år på ett bröllopscertifikat. Hennes föräldrar valde sedan att annullera giftermålet. R Kelly träffade Aaliyah redan som 12-åring, enligt capitalextra. Sångaren omkom i en flygkrasch 2001.



1996 - stäms för sex med minderårig

I december 1996 stäms r&b-stjärnan för att ha haft sex med den 15-åriga dansaren, Tiffany Hawkins, när han själv var 24 år, enligt Chicago Sun Times. I januari 1998 kom de överens om en förlikning i domstol. Nästa månad vann han tre Grammys för hans hitsingel "I Believe I Can Fly".

2001 - tvingade 17-åring till sex

År 2001 stäms han igen. Denna gång av Tracy Sampson som anklagade R Kelly för att ha tvingat henne till sex när hon var 17 år gammal. Ärendet avgjordes också i en förlikning, enligt New York Times.

Aaliyah Haughton var 15 år när hon gifte sig med R Kelly, som var 27 år. Bildkälla: JIM COOPER/AP

2002 - video på när han urinerar på tonårsflicka

I 2002 spreds en video som visade R Kelly ha sex med en tonårsflicka, samtidigt som han urinerade henne i munnen. Filmen skickades senare till polisen i Chicago. Men utan ögonvittnen och konkreta bevis så valde de att lägga ner ärendet.

Under samma år inträffade två andra rättegångar. En kvinna hävdade att hon var minderårig när R Kelly gjorde henne med barn och tvingade henne till att göra abort. En annan kvinna menade att hon filmades under sex utan hennes vetskap. Båda fallen slutade i varsin uppgörelse, detta rapporterade The Chicago Tribune och The Sun-Times.

2008 - rättegång över barnpornografi

Det tog flera år innan filmen med den minderåriga kvinnan togs upp i domstol. Men när det väl var dags 2008 kunde man inte bekräfta kvinnans ålder under inspelningen och R Kelly fick gå fri.

2017 - #Metoo och #MuteRKelly

I juli 2017 rapporterade BuzzFeed att R Kelly bodde tillsammans med flera unga kvinnor. Där ska han ha kontrollerat dem genom att ta bort deras telefoner, begränsa kontakten med deras familjer och få dem att följa restriktiva regler. Detta var precis innan #Metoo-rörelsen drog igång, vilket gjorde att R Kelly hamnade i fokus igen.

Samma år startades protestkampanjen #MuteRKelly som uppmanade till att bojkotta hans musik. Det ledde bland annat till att han fick ställa in ett antal konserter och att streamingtjänsten Spotify tog bort artisten från deras officiella spellistor, detta skriver New York Times.

2019 - "Surviving R Kelly"

Dokumentärserien "Surviving R Kelly" har blossat upp ordentligt efter de senaste anklagelserna mot artisten. Nu planerar påstådda offer att presentera bevis för Chicagos åklagare för att kunna åtala R Kelly för sexuella övergrepp och andra brott, detta skriver TMZ.