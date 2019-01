Meghan Markles svåra tid: "Känner sig usel"

Sedan Meghan Markle, 37, gifte sig med prins Harry och därmed blev hertiginna av Sussex så har hennes liv förändrats rejält.

Även fast Meghan var ett känt ansikte sedan tidigare – främst i och med sin roll som Rachel Zane i TV-serien "Suits" – så har hon under kort tid blivit en av världens mest omskrivna kvinnor.

Och Meghan, som nu är höggravid och snart ska föda sitt och prins Harrys första barn, behöver all lugn och ro hon kan få. Men så ser dessvärre inte verkligheten ut för hertiginnan.

Meghan har även haft ett bråk med prins Williams hustru Kate Middleton, och efter alla skriverier om både det tjafset samt Meghans infekterade familjesituation med sin pappa och syster som säljer ut henne i intervju efter intervju så har bägaren börjat rinna över för Meghan.

Meghan Markle går igenom en tuff tid. Bildkälla: Stella Pictures.

Enligt en källa till Us Weekly så känner sig nu Meghan både "usel" och "stressad" i sin nya roll som hertiginna av Sussex.

Källan berättar att Meghan inte mår bra av alla spekulationer. Nyligen avslöjade flera källor hur Meghan är en "social klättrare" som "det inte går att vara vän med".

– Meghan har verkligen fullt upp. Dels graviditeten men också det hat hon möter. Hon tycker att hela situationen är otroligt stressande, säger en källa till Us Weekly.

Meghans make Harry känner sig ansvarig för att Meghan är så "miserabel". Han ska även vara frustrerad över att han inte har kunnat skydda sin fru från den hatstorm som hon har mött.

Meghan Markle och prins Harry. Bildkälla: Stella Pictures

– Prins Harry är väldigt frustrerad över hur lite som kan göras. Att hålla Meghan borde från all negativitet och skada har varit svårt för honom. Det har varit hans mål i deras förhållande att hålla henne borta från allt det, säger källan till Us Weekly, via Mirror.

Meghan, som har tagit sin nya roll på största allvar, är väldigt ambitiös och jobbar hårt och mycket som hertiginna. Men hon känner sig frustrerad över att det brittiska kungahuset nobbar alla hennes idéer och hon känner att hon inte har "någon röst", skriver Mirror vidare