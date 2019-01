I över två decennier har det stormat kring artisten R Kelly. Han har anklagats för flera sexövergrepp, och i den nya dokumentären "Surviving R Kelly" så vittnar flera kvinnor om de övergrepp han ska ha utsatt dom för.

År 2002 spreds en video när han kissade på en tonårsflicka, han har varit i rättegång över barnpornografibrott och år 1994 gifte han sig med den då 15-åriga sångerskan Aaliyah Haughton.

Så sent som år 2017 framkom nya uppgifter om att R Kelly, som nu är 52 år gammal, driver en sorts sexsekt.

Mer om anklagelserna som har riktats mot R Kelly genom åren kan du läsa här.

R Kelly. Bildkälla: Stella Pictures

I och med #metoo-rörelsen som blommade ut under 2017 så riktades fokus återigen mot "I believe I can fly"-sångaren, och den nya dokumentären har även den skakat om världen.

En av de som nu har fått sig en tankeställare är artisten och skådespelaren Lady Gaga, 32. År 2013 spelade hon in låten ”Do What U Want (With My Body)” tillsammans med Kelly.

Lady Gaga ångrar nu samarbetet med R Kelly. Bildkälla: Stella Pictures

I ett uttalande till CNN säger Gaga att hon planerar att ta bort låten helt från ITunes och andra streamingtjänster. Hon säger att hon aldrig kommer att jobba med honom igen.

– Jag är själv offer för sexuella övergrepp. Jag gjorde både låten och videon under en mörk tid i mitt liv. Mitt mål var att skapa något extremt provocerande eftersom jag var arg och fortfarande inte hade bearbetat det trauma som ägt rum i mitt eget liv, säger Lady Gaga till CNN.

Lady Gaga. Bildkälla: Stella Pictures

