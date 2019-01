Så slog Anna Bergendahl igenom

Anna Henrietta Bergendahl föddes den 11 december 1991 i Hägersten i Stockholm. Hon slog igenom efter sin medverkan i "Idol" för över 10 år sedan – år 2008 närmare bestämt.

I "Idol" framförde Anna bland annat ABBA:s "Mamma Mia" och Py Bäckmans "Stad i ljus". I "Idol" kom Anna på en femte plats, men hon blev ingen bortglömd föredetting för det. Tvärtom.

År 2010 deltog nämligen Anna i Melodifestivalen med bidraget "This is My Life" som är något så ovanligt som en stillsam ballad, skriven av Melodifestivalen-veteranen Bobby Ljunggren samt Kristian Lagerström.

Hennes röda Converse-sneakers blev en het potatis – men trots det så vann Anna hela Melodifestivalen med den medryckande balladen. I Eurovison hamnade Anna dock på elfte plats.

Här ser vi Anna Bergendahl repa inför Eurovision som år 2010 ägde rum i Oslo. Anna kom på elfte plats. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Anna har släppt en hel del musik genom åren. Hon har bland annat blivit hyllad för låten "Vice" som hon släppte 2018.

På lördag ser vi Anna göra comeback i Melodifestivalen med bidraget "Ashes to ashes".

Är Anna Bergendahl läkare?

Anna har gått i sin pappas fotspår och utbildar sig till läkare på läkarprogrammet i Örebro . I en intervju med Läkartidningen år 2018 berättade Anna att hon sedan hon var liten drömt om att bli läkare.

– Min pappa är läkare (Henrik Bergen­dahl, narkos- och smärtläkare, bland annat på Södertälje sjukhus, red anm) och han har varit en stor förebild. Jag kan inte minnas att jag någonsin hörde honom säga »i dag var en riktig skitdag« när han kom hem från jobbet. Det är en stor inspirationskälla, berättade Anna för Läkartidningen.

Anna Bergendahl studerar till läkare i Örebro. Bildkälla: Instagram.com/annabergendahlofficial

I samma intervju berättade Anna även att målet är att bli narkosläkare. Hon har ungefär två och ett halvt år kvar att plugga innan hon är färdig.

Vem är Anna Bergendahls pojkvän och är hon gift?

Anna är tillsammans med musikern Kristofer Eriksson, 35. De bor tillsammans i Enskede utanför Stockholm.

– Jag är sambo och vi har bott ihop i tre och ett halvt år. Det är jätteroligt. Vi är kära och lyckliga, berättade Anna för tidningen Hänt i december 2018.



För Hänt avslöjade Anna att de inte var förlovade.

Anna Bergendahl och pojkvännen Kristofer Eriksson. Bildkälla: Instagram.com/annabergendahlofficial

Svåra kraschen – drabbades av panikångest

År 2014 drog sig Anna tillbaka. Hon inledde sina läkarstudier och la musiken på hyllan en tid. Hon blev även ambassadör för FN i och med projektet "Flicka".

Hennes pappa blev sjuk, och det blev droppen som fick bägaren att rinna över. I en intervju med Sveriges Radio P4 Sörmland så berättade Anna om den tuffa tiden.

Anna Bergendahl. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

– Det blev för mycket för mig. Då fick jag panikångest för första gången i mitt liv och har haft det några gånger sedan dess. Jag är inte allvarligt sjuk på något sätt. Men när det blir väldigt stor press på mig och när min pappa som är den mest betydelsefulla personen i mitt liv samtidigt var sjuk, då blev det för mycket för mig. Då var det en del ganska mörka stunder, sa Bergendahl då, något som Expressen rapporterade om.



Anna fick hjälp med terapi och berättade i samma intervju att hon nu jobbar på sin självkänsla.