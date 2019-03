Här är allt du behöver veta om Ed Sheerans kärlek Cherry Seaborn

Artisten och låtskrivaren Ed Sheeran, 28, har verkligen tagit världen med storm! Med låtar som "Perfect", "Happier" och "Thinking out loud", är han i dag en av världens största artister och har vunnit flera priser för sin begåvning.

Privat så är han tillsammans med Cherry Seaborn, 26. I januari 2018 avslöjade artisten att han och flickvännen förlovat sig. Men vem är hon egentligen? Nyheter24 listar allt du behöver veta om Ed Sheerans kärlek Cherry Seaborn.

Hon träffade Ed i high school

Enligt uppgifter ska Cherry ha dejtat Ed sedan 2015. I september det året sågs de tillsammans på en baseballmatch och senare samma år var de på fest tillsammans med DJ:n och artisten Calvin Harris.

Men paret träffades långt innan – nämligen på Thomas Mills High School i Suffolk, Storbritannien, där de båda studerade.

Hon är en mästare på landhockey

Cherry sägs vara en fantastisk landhockeyspelare och tittar man på hennes statistik på Duke Universitys hemsida ser man att hon varit högs delaktig i att laget placerat sig på en andra plats i Investec English Woman's Hockey League två säsonger i följd.

Dessutom har hon också spelat för Englands juniorlandslag, där hon varit med och tagit brons och silver.

Hon sägs vara hemligheten bakom Eds paus i musiken

Efter att Ed släppt sitt album x (som står för Multiply) 2014, valde han att ta en paus från sociala medier. Detta för att han ville fokusera mer på sin relation med Cherry. Han berättade senare för Beats 1's programledare Zane Lowe om pausen.

– Anledningen att ta paus ett år var också för att min partner slutade sitt jobb i New York, och nu är hon tillbaka i London, vilket är kul. Men vi sa typ bara 'vi slutar att jobba och har ett år för att komma varandra närmre', så vi reste och spenderade varje dag under ett år tillsammans, sade han då.

"Perfect" handlar om henne

Ed har sagt till tidningen US Weekly att det är Cherry han sjunger om i sin låt "Perfect". När han sjunger: "Barefoot on the grass, listening to our favorite song", är det om när paret var på Ibiza och lyssnade på Future's "March Madness" och inte hade några skor på sig.

När låten släpptes bodde Cherry i New York och fick låten mailad till sig.

Ska ha gift sig i hemlighet

Enligt uppgifter till The Telegraph ska Cherry och Ed ha blivit äkta makar vid en hemlig ceremoni i december 2018. Vigseln ska ägt rum i hans hem i Suffolk, England, där närmaste familj och vänner närvarade.

Källa: Billboard.