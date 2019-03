Beverly Hills-skådespelaren Luke Perry död – blev 52 år gammal

Det var under förra veckan som den kända skådespelaren Luke Perry drabbades av en massiv stroke i sitt hem. Han fördes från sitt hem akut till sjukhus med ambulans.

Hjärnan kunde inte återhämta sig

Under måndagskvällen, svensk tid, rapporterar TMZ att Perry avlidit på St. Joseph's Hospital i Burbank i Kalifornien. TMZ rapporterar att Perry ska ha hållits nedsövd i hopp om att hjärnan skulle kunna återhämta sig. Men skadorna visade sig varit för stora för att kunna rädda.

När stjärnan dog ska han ha haft flera av sina familjemedlemmar vid sin sida, däribland fästmön Wendy Madison Bauer, samt barnen Jack och Sophie.

Barnen har Perry tillsammans med Rachel Minnie Sharp som han var gift med från 1993 till 2003. Även hon ska ha varit vid Perrys sida när han gick bort.

Slog igenom som 16-åring

Luke Perry slog igenom redan som 16-åring. Då var det de gamla hederliga såpoperorna som gällde, "Loving" och "Another World". Men år 1990 kom genombrottet och det som skådespelaren är främst känd för, nämligen rollen som Dylan McKay i tv-serien "Beverly Hills, 90210". Och den härliga serien klämde ur sig hela 199 avsnitt.

Senaste tv-rollen som Perry hade var 2016 som Archies pappa Fred Andrews i Netflix-serien "Riverdale", som fortfarande är en pågående serie.

Vi kommer även ha möjlighet att se honom i en kommande Tarantinofilm, nämligen "Once upon a time in Hollywood".

Svenska karriären

Luke Perry har även skådespelat i en svensk kärlekskomedi. Vilken? Jo, "Äntligen midsommar!" i den svenska sommaridyllen med regi av Ian McCrudden. Då gestaltar Perry den amerikanska gästen Sam. Andra kända ansikten i den filmen är bland annat Alexander Karim, Olle Sarri och Olles sambo Anna Littorin.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att den amerikanska tv-serien "Beverly Hills 900210" kan komma tillbaka – efter 18 års frånvaro. Skådespelarna från originalserien ska ha träffats i smyg för att planera en comeback. Det kan du läsa mer om här.