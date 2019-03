Kände du också igen John Lundviks bakgrundssångerska? – Det är inte så konstigt

Under helgen bjöds det på en rungade final av Melodifestivalen 2019 och vinnande ut ur tävlingen gick John Lundvik med låten "Too Late For Love".

John tippades som favorit efter deltävlingarna och hans bidrag har legat stadigt på Spotifys Svenska första placering i flera veckor.

John Lundvik vann hela Melodifestivalen. Bildkälla: Stella Pictures

– Allt jag någonsin kämpat för i mitt liv har lett mig fram till det här, sa han innan han klev upp på scenen för att köra vinnarnumret.

Under alla intervjuer har artisten annars varit väldigt noga med att använda "vi-form" när han pratar om sin låt och sitt uppträdande.

The Mamas körade bakom John under uppträdandeT. Bildkälla: Stella Pitures

– Det är otroligt viktigt för mig att prata i just "vi-form" för det är ett helt gäng bakom "Too Late For Love". Inte minst mina bakgrundssångerskor, sa han under en intervju i Nyhetsmorgon.

Sångerskorna är inga mindre än gospelkören The Mamas, som består av Loulou Lamotte, 37, Paris Renita, 53, Ashley Haynes, 32, och Dinah Yonas Manna, 38.

Har en Idol-karriär i bagaget

Men under lördagen reagerade många tittare på att de kände igen en sångerska sedan tidigare.

Och det har sin naturliga förklaring.

En av Johns sångdivor – Loulou Lamotte var med i Idol 2008 och knockade juryn med sin audition. Loulou tog sig långt i tävlingen och kom på nionde plats.

Loulou Lamotte har vi tidigare sett i både Idol och Biggest Loser VIP. Bildkälla: Stella Pictures

2013 var hon tillsammans med Oscar Zia sidekick åt Behrang Miri i Melodifestivalen men slogs ut i duellen mot Anton Ewald.

Loulou var även en av deltagarna i Biggest Loser VIP 2017.



Att John Lundvik skulle ha The Mamas som kör var inte planerat från början, utan någonting som bestämdes i sista sekund. Och tur var väl det – för vilken succé det blev.

