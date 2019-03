Här är allt du vill veta om Wade Robson och James Safechuck

Dokumentären har skakat om en hel del Michael Jackson-fans rejält. Popikonen tog världen med storm med sin banbrytande musik. Men vad hände egentligen bakom stängda dörrar på ranchen Neverland?

I dokumentären "Leaving Neverland", berättar både Wade Robson och James Safechuck ingående om de sexuella övergrepp Jackson ska ha begått mot dem som barn. Robson vittnade i en rättegång mot Jackson och sa då att han inte hade utsatts för några övergrepp, vilket var en central del i att Jackson blev friad.

Men nu berättar Robson en annan historia i dokumentären.

Så träffade Wade Robson Michael Jackson

Dansaren och koreografen Wade Jeremy William Robson föddes 17 september 1982 i Australien. Och redan vid fem års ålder tog Robsons danskarriär fart.

Och det var genom dansen som Robson först träffade Michael Jackson. Efter att ha vunnit en danstävling som gick ut på att försöka efterlikna Jackson så mycket som möjligt, så var ett möte med Jackson priset.

Wade Robson träffade Michael Jackson genom dansen. Bildkälla: AP/TT Carlo Allegri, AP/TT Mark J. Terrill

Koreograf för popartister och "So you think you can dance"

Det var i ung ålder och med en rasande fart som framgångarna drog igång för Robson. Han har både regisserat musikvideos och världsturnéer för bland annat artister som NSYNC och Britney Spears.

Med sin framgång blev han även headhuntad till att vara domare och koreograf till dansprogrammet "So you think you can dance".

Spelat rollen som sig själv

2004 medverkade Robson i filmen "You got served". Den handlar om en streetdance-grupp som tävlar mot andra grupper i Los Angeles. Pengar står på spel men också chansen att förverkliga drömmar.

I filmen spelar Robson ingen annan än sig själv.

Så träffade James Safechuck Michael Jackson

Safechuck ska enligt dokumentären ha träffat Jackson när han var nio år gammal. Vid tillfället var James utklädd till en ung Michael Jackson i samband med en reklaminspelning för Pepsi.

Efter mötet ska de båda ha blivit nära vänner. De blev så pass nära vänner att Michael ska ha blivit bjuden till James familjs hus för att äta middag. Och året därpå fick James följa med Michael på turné, skriver brittiska Metro.



Låtsatsgifte sig med Jackson

I dokumentären berättar Safechuck hur han ska ha gift sig på låtsats med Michael Jackson vid en tidpunkt. Bröllopet ska ha ägt rum cirka ett år efter att de båda träffades för första gången.

– Vi var som ett gift par, säger Safechuck i dokumentären och fortsätter:

– Vi gifte oss i hans sovrum och vi gav löften till varandra som om vi skulle höra ihop för evigt. Det kändes bra då och ringen var fin.

Vittnade mot en av Jacksons anklagare

Många blev säkert chockade då Safechuck trädde fram i dokumentären.

Han har nämligen tidigare försvarat Jackson och påstått att han aldrig blivit utsatt för sexuella övergrepp, skriver The Sun.



Det här anklagar Safechuck och Robson Michael Jackson för

Safechuck



Ja vad är det då Safechuck egentligen anklagar Michael Jackson för? Jo – i dokumentären anklagas Jackson för att ha begått sexuella övergrepp mot James, och allt ska ha börjat under turnén som James fick följa med på.

Han menar att den första övergreppet ska ha skett på ett hotellrum i Paris. Då Jackson ska ha visat Safechuck hur man masturberar.



Wade Robson



I dokumentären berättar Robson att övergreppen ska ha börjat när de turnerade ihop. Robson säger att en oskyldig kram senare ledde till sexuella övergrepp.

År 2005 anklagades Jackson för sexuella övergrepp mot barn. Anklagelserna ledde till rättegång och där vittnade Robson i försvar till Jackson. Han berättade då att han hade sovit med Jackson i hans sovrum flera gånger, men att han aldrig blivit utsatt för något slags övergrepp. Jackson frikändes, vilket han till stor del hade Robson att tacka för, skriver Mirror UK.

Men år 2013 ändrade Robson sin version av sin och Jacksons relation. Han menar nu att Jackson har utsatt honom för sexuella övergrepp både i 7 och 14 års ålder. Och att den tidigare förnekelsen ska ha berott på att Michael Jackson hjärntvättat och manipulerat honom.