Michael Jackson anklagad för sexuella övergrepp – här är allt som hänt

Michael Jackson föddes 1958 i Indiana och inledde sin karriär 1964 tillsammans med några av sina bröder i The Jackson 5. Han påbörjade sin solokarriär 1971 och hade enorma framgångar under fyra årtionden. Han har producerat ett antal av världens bäst säljande musikalbum någonsin och fick epitet The King of Pop.

Men det fanns en annan sida av popstjärnan. Under 1990-talet blev han även känd för sitt kontroversiella privatliv och det började grävas i vad som egentligen försiggick i Michael Jacksons hem, Neverland Ranch – som Jackson döpte efter fantasiön i berättelsen om Peter Pan, om en pojke som aldrig växer upp.

Jordy Chandler

1993 blev Michael Jackson anklagad för sexuella övergrepp på den 13-åriga pojken Jordy Chandler. Det var pojkens föräldrar som anklagade Jackson.

Jackson ska ha blivit vän med Jordy Chandler och hans familj 1992, då Jordy var ett stort fan av popsångaren. Jackson bjöd in Jordan, hans styvsyster och hans mamma till Neverland Ranch på helgerna.

Parterna ska ha kommit överens om en summa på cirka 20 miljoner dollar för att familjen skulle dra tillbaka anklagelserna.

På 90-talet blev Michael Jackson anklagad för sexuella övergrepp på barn, sedan dess har fler pojkar och män trätt fram. Bildkälla: TT

La Toya Jackson bekräftar

I mitten av 1993 avslöjades det att Michael Jackson lät barn sova med honom i hans säng på Neverland Ranch, vilket drog igång en stor granskning av media.

Samma år gick Jacksons syster La Toya Jackson ut med att hennes bror är en pedofil:

– Tänk efter en sekund. Vilken 35-årig man tar en liten pojke och bor med honom i 30 dagar? Och tar en annan pojke och bor med honom i fem dagar och lämnar aldrig rummet? Hur många skulle ta små barn på det sättet? De är mellan nio och elva år gamla. Jag älskar min bror men det är fel. Jag vill inte se de här barnen skadade, sa LaToya i en intervju 1993.



La Toya berättade att Michael Jackson skrivit ut flera checkar till pojkar och att övergreppen han själv utsatts för som ung hade fått honom att själv utföra sådana mot barn. Senare drog La Toya tillbaka sina anklagelser mot brodern.

Michael Jacksons syster, La Toya Jackson, har gått ut med uppgifter om att hennes bror var en pedofil. Bildkälla: Chris Pizzello

Gavin Arvizo

2003 blev Jackson återigen anklagad för sexuella övergrepp. Denna gång mot den minderåriga pojken Gavin Arvizo. Efter en fem månaders lång rättegång frikändes Jackson på alla åtalspunkter.

Wade Robson och James Safechuck

I dokumentären ”Leaving Neverland”, berättar både Wade Robson och James Safechuck ingående om de sexuella övergrepp Jackson ska ha begått mot dem som barn. Wade vittnade i den tidigare rättegången mot Jackson och sa då att han inte utsatts för några övergrepp, vilket var en central del i att Jackson blev friad.

I HBO:s dokumentär berättar Wade Robson (till vänster) och James Safechuck (till höger) om övergreppen de utsatts för av Michael Jackson när de var barn. Bildkälla: Taylor Jewell

Michael Jackson utsattes för fysik och psykisk misshandel av sin far och det här kom att påverka honom som vuxen. Jackson har berättat i en intervju, Living with Michael Jackson (2003), att han far Joseph satt i en stol med ett bälte medan han övade tillsammans med sina syskon. Om de inte var tillräckligt duktiga så misshandlade han dem.

Wade Robson (bild tagen 1990) berättar nu om de sexuella övergrepp Michael Jackson ska ha utsatt honom för i dokumentären "Leaving Neverland". Bildkälla: Instagram/waderobsoncreations

Michael Jackson avled hastigt och oväntat vid 50-års ålder. Det var den 25 juni 2009 i hans fastighet i Los Angeles. Han ska ha fått narkosmedel för sömnbesvär, men avlidit på grund av överdosering och otillräcklig övervakning.

Söndag 10 mars publicerades HBO:s serie Leaving Neverland på SVT Play. Tisdag 12 mars kl 22.00 sänds del 1 i SVT1. Torsdag 14 mars kl 22.15 sänds den andra och sista delen i SVT2.