Se den nya sjukt läskiga trailern till "Annabelle Comes Home"

För den som älskar "Conjuring" och "Annabelle"-filmerna kommer det här lite "glada" nyheter.

Den 28 juni är det nämligen svensk biopremiär för skräckfilmen "Annabelle Comes Home". Det är den andra filmen i serien om den onda dockan Annabelle. Även i filmerna "The Conjuring" och "The Conjuring 2" så har läskiga Annabelle en stor betydelse.

Den onda dockan Annabelle är tyvärr tillbaka. Bildkälla: Warner Bros

Paret Ed och Lorraine Warren undersöker övernaturliga fenomen, och i de tidigare filmerna har vi fått följa deras kamp mot det onda.

I "Annabelle Comes Home" så får vi se hur Ed och Lorraine – som spelas av Patrick Wilson och Vera Farmiga – gör sitt yttersta för att stävja dockans mörka motiv.

Paret Warren gör allt för att Annabelle ska sluta jävlas. Bildkälla: Warner Bros

I den nya filmen så har Annabelle siktet inställt på paret Warrens 10-åriga dotter Judy och hennes kompisar...

Hur det slutar ser du när filmen går upp på biograferna – men så länge kan du hålla till godo med den sjukt läskiga trailern!