Eric Hagberg bekräftar heta natten med Bianca Ingrosso

Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf driver en av Sveriges största poddar med flera hundratusen lyssnare varje vecka. Podden heter "Alice och Bianca – säger du A får du säga B" och avsnitten är överfyllda av skvaller, skratt, tårar och annat.

För ett par veckor sedan fyllde de Globen med 10 000 fans och höll en "Showcast" som skulle komma at bli en pangsuccé. Och kvällen bjöd på sång, dans och hemligheter.



Bland annat körde tjejerna segmentet "Heta stolen" där Bianca minst sagt blev grillad av kompisen Alice.

Då fick Bianca frågan om vilken Paradise Hotel-deltagare som hon har legat med. Och denna fråga har kommit på tal tidigare. Nämligen i podden.

Tjejerna bjöd på en hel del smask. Bildkälla: Dplay

Under ett avsnitt fick de en fråga från en lyssnare som undrade varför de inte hänger så mycket tillsammans med Paradise Hotel och Ex on the beach-deltagare samt huruvida de sätter en stämpel på deltagarna. Och där kan man säga att tjejerna hade blandade känslor.

– Vi var på ett event och han Adinator dök upp så visst skulle jag känna, men vafan är det här för event. Tyvärr har man ju en stämpel på de jag märker vill bli kända. De som gör och säger saker enbart för att göra bra TV. Så ja, vissa har man en stämpel på, andra inte, säger Bianca.

– Vissa av dem hänger jag mer än gärna med, och vissa har jag....verkligen hängt med....verkligen.... hängt med....och haft så kul med...haha, tillägger hon.

– Verkligen hängt med....hahahaha... verkligen...., fyller Alice i.

Under Biancas singelperiod levde hon minsann loppan. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

Tidigare har det spekulerats i vad tjejerna menar med det hela. Men under showcasten blev det bekräftat.

Bianca valde nämligen att inte svara – utan att istället ta en shot.

Men det spelade ingen roll.

Eric Hagberg hade nämligen skickat in en video där han bekräftar att det hela hänt. Och hälsade så gott till publiken och Bianca. Han avslutade även med en flirtig invit.

– Bianca – till nästa gång, så föredrar jag lampan tänd, sa han till publikens jubel.