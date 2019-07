ASAP Rocky begärs häktad för grov misshandel i Stockholm

Polisen fick larm om händelsen vid klockan 21.53 under söndagskvällen. En ung man hade blivit misshandlad på öppen gata i centrala Stockholm, och tidigt kom uppgifter till TMZ om att den världskända artisten A$AP Rocky var inblandad.

ASAP Rocky befinner sig i Stockholm för att uppträda på festivalen ”Smash” i Stockholm på tisdagen, varit involverad.

– En person ska ha blivit misshandlad och legat på marken. Det ska ha rört sig om flera gärningspersoner – två eller fler. Man har letat efter de utpekade personerna, men inte gripit några då. Den skadade ska ha fått skärsår på armarna samt även fått sparkar och slag riktade mot sig, säger Mats Eriksson, som är presstalesperson vid Stockholmspolisen till Expressen.

Misshandeln fångades på film. Bildkälla: TMZ

Rocky har suttit anhållen sedan natten till onsdag. Han greps av polis efter sin spelning på hiphopfestivalen Smash på Stadion i Stockholm.

Under onsdagen tvingades artistens konsert på den norska festivalen Kadetten ställas in och i kväll ställs även den planerade Polen-spelningen in, skriver Dagens Nyheter.

ASAP Rocky begärs häktad. Bildkälla: Stella Pictures

Rocky och två andra män begärs häktade på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

– Han är självklart inte glad, det är en otroligt besvärlig situation här med hans turné som ska fortsätta genomföras, har hans advokat Henrik Olsson Lilja tidigare sagt till TT.