Otäcka fenomenet "Momo-challenge" blir skräckfilm

Minns du den otroligt obehagliga "Momo challenge"?

Det var en bild på ett förvridet ansikte som spreds bland unga på sociala medier. Den blev viral efter att Kim Kardashian gick ut och varnade föräldrar för att det fanns gömda "Momo"-meddelanden i flera Youtube-klipp, något som ansvariga på Youtube nekade till, skriver Deadline.

"Momo". Bildkälla: Gorm Kallestad/TT

Uppmanade till farliga uppdrag

Vad allt gick ut på var att "Momo" skickade meddelanden där man skulle göra farliga uppdrag. Om du vägrade så hotades man med att ens privata information skulle spridas eller att din familj skulle komma till skada.

Hela grejen blåste upp och blev så pass stort att polisen blev tvungna till att ingripa på vissa ställen runt om i världen. Utländska medier skrev även att vissa uppdrag som inblandade hade fått ledde till självmord, men det var ingenting som gick att bevisa.

Efter ett tag visade det sig att det hela var en bluff.

Härstammar från japansk folksaga

Originalbilden kom från en japansk utställning i Vanilla Gallery år 2016. Konstverket heter egentligen "Mother Bird" och är skapad av Keisuke Aiso. Konstverkets bakgrund hör till den japanska folksagan om den farliga, barn-kidnappande fågeln Ubume, skriver Deadline.

Efter den enorma spridningen valde konstnären att bli kvitt med verket.

Blir skräckfilm

Men "Momo's" historia är ännu inte över.

Nu har Orion Pictures, tillsammans med Vertigo Entertainment, tagit beslutet att skapa en skräckfilm om den läskiga myten. Producenten blir Taka Ichise och produktionen lär inte göra många skräckfilmsfantaster besvikna – det är nämligen samma personer som gjort de klassiska "The Grudge", "The Ring" och "IT".

Exakt vad filmens handling blir, eller när lanseringen av filmen är, har skaparna inte gått ut med än, rapporterar norska VG.