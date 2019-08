Hatstorm mot Heidi Klum efter toplessbilden: "Äcklad"

Det var tidigare i veckan som den tyska supermodellen Heidi Klum, 46, bestämde sig för att "free the nipple". På Instagram har Heidi 6,6 miljoner följare, och det var där hon delade hon med sig av en toplessbild.

Med nästan en halv miljon gilla-markeringar och tio tusentals kommentarer så är det en riktig likeraket.

Men givetvis kan inte alla hantera en vacker, halvnaken kvinna sina bästa år.

Heidi Klum la ut en toplessbild på sin Instagram. Bildkälla: Stella Pictures.

Några av de taskiga kommentarerna som rasade in i Heidis kommentarsfältet lyder:

"Behövde du gå så här långt. Du har barn. Det här var onödigt"

"Heidi det här är inte nya Playboy"

"Min pojkvän skulle vara rasande och rakt av äcklad om jag gjorde något sånt här"

"Varför behövs det här? Behåll de här bilderna för er själva"

"Jag förstår inte varför hela världen måste se dina bröstvårtor, särskilt nu när du är nygift"

"Äckligt, jag fattar inte varför du alltid är naken"

"Du har en medelålderskris"

"Jag ser någon som desperat söker uppmärksamhet"

"Jag förstår inte varför kvinnor känner att de måste visa sina kroppar och bröstvårtor".

Heidi Klum gifte sig nyligen med Tokio Hotel-stjärnan Tom Kaulitz. Bildkälla: Stella Pictures.

Men alla är som tur är inte surpuppor. Heidi får även mycket kärlek och pepp från sina fans. En av de som skickat hjärtan till modellen är skådespelaren Halle Berry.

Heidi – you do you!