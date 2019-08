Laila Bagge om mardrömmen : "Får inte stopp på det"

View this post on Instagram

Ännu en fejk reklam som cirkulerar!! Helt sjukt jag har nu råkat ut för minst 4-5 st olika fejkannonser på instagram. Det senaste är att jag nu äter bantningstabletter för att gå ner i vikt, och tydligen så är jag nu orolig för att jag har rasat i vikt för snabbt.... Älskar retuscheringen 😂 fattar inte direkt denna fejkreklam?? Vill dom inte sälja in sin produkt? Vem fasen är sugen på att köpa ett bantningspiller som skulle kunna orsaka att man ser ut såhär 😂 Det läskiga i detta är att Instagram tjänar pengar på dessa fejkannonser så det lär ju inte sluta! Känns väldigt tråkigt att bli utnyttjad på detta sättet, då jag vet att flera tyvärr gått på vissa fejkannonser och köpt varan, för att sedan kontakta mig på DM och fråga om det är en äkta annons eller inte då dom blivit osäkra när dom fått varan. Så ser ni något som ser skumt ut skicka länk och ta en bild på annonsen och skicka det till mitt DM så lägger jag ut om det är falskt här på mitt instagram, så slipper ni fundera på om det är sant eller falskt! ❤️