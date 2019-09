Zara Larsson berättar om uppbrottet: "Tänker leva mitt liv"

Det var för cirka fyra månader sedan som Zara Larsson, 21, och Brian Whittaker, 19, slutade följa varandra på Instagram. Strax innan sin spelning på Way out west publicerade Zara ett meme på sin Instagram som löd: ”När du får ditt hjärta krossat, men det är ok för att världen har väntat på att du ska bli singel igen”.

Men under spelningen valde Zara att inte säga någonting utan publiken fick fortsätta leva med sin nyfikenhet.

Men nu har hon tagit bladet från munnen och gått ut med vad det är som har hänt – och ja, det är slut mellan henne och Brian.

Zara är nu single and ready to mingle. Bildkälla: Stella Pictures

– Jag är singel just nu och det känns spännande. Jag är ung, söt och tänker leva mitt liv. Jag har inte varit singel sen jag var 14, säger hon i en intervju med People.

– Med ett förhållande, precis som med vänskap och familjerelationer, så måste du vara villig att ägna tid åt det och vårda det. Det tar mycket energi, avslutade hon.

Så Zara är nu single and ready to mingle.